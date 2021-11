Dopo una lunga settimana di lavoro, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è andare a cena fuori e tornare a casa con la pancia dura e gonfia. La celeberrima accoppiata pizza e birra, spesso e volentieri, dà corso a questo sgradevole fenomeno regalandoci senso di pesantezza e gonfiore.

Infatti, oltre agli errori che potrebbero far gonfiare la pancia come un pallone, la scelta degli abbinamenti è determinante per evitare aria nello stomaco.

Nel corso della lettura allargheremo gli orizzonti gustativi scoprendo che esistono vini che sono l’abbinamento perfetto per la pizza.

Infatti, ecco come abbinare il vino alla pizza e non gonfiare la pancia con la birra con questa semplicissima guida pratica.

Il classico dei classici

Non potevamo esimerci dal partire dalla regina delle pizze, senza dubbio la più iconica del Mondo: la margherita. Pomodoro, mozzarella e basilico danno vita a un vero e proprio capolavoro della gastronomia italiana con cui si sposano perfettamente vini rossi, bianchi e rosati.

Partendo dai rossi possiamo orientarci verso qualcosa che richiami il territorio campano come il Gragnano, vino dal rosso rubino vivace e ampio bouquet di profumi.

Sorprendenti, poi, sono gli abbinamenti della pizza margherita con i vini rosati, magari della Provenza o della Puglia, per chi ne cerca di più strutturati. Per i bianchi invece, sono interessanti vini come il Greco di Tufo o il Verdicchio.

Pizze strutturate

Come è intuibile, più sono complessi e abbondanti gli ingredienti, più dovremo cercare un vino che possa sorreggere l’impatto gustativo. Per pizze strutturate, come le capricciose, quattro stagioni o magari salsiccia e friarielli, sono ottimi i vini Aglianico che richiamano ancora una volta i territori campani. Tuttavia, sono ottimi anche dei Chianti se magari ci troviamo davanti una salsiccia e patate super invernale. Se vogliamo un maggiore corpo, possiamo spostarci verso la Puglia e scoprire degli splendidi Primitivo da abbinare a pizze piccanti.

Infine, pizze bianche o con verdure saranno l’accompagnamento perfetto per una bollicina leggera, magari uno spumante classico. Allo stesso modo, per esaltare i sapori minerali, possiamo orientarci verso vini sapidi ma di buona acidità e struttura come il Pecorino marchigiano.

Infine, con tutte le pizze che abbiamo citato, proponiamo un vino che non sempre viene trattato con il giusto riguardo. Il mitico Lambrusco emiliano sarà un abbinamento favoloso con qualsiasi pizza. I Lambrusco di Sorbara, ad esempio, accompagneranno splendidamente il pasto con una bollicina gradevole ed un profumo e un gusto che non ci faranno rimpiangere i migliori Champagne.

