Da uno studio è stato calcolato quanto una famiglia arrivi a spendere per i pannolini usa e getta di un solo bambino. Nel primo anno di vita si possono arrivare a spendere sino a 1.000 euro, che diventano 2.200 euro, e anche di più, quando il bambino compie 3 anni.

Una spesa enorme per una famiglia, e se i bambini sono due o tre (come nel caso in cui ci siano dei gemelli), il costo fisso naturalmente raddoppia o triplica.

In tempi di crisi economica come questi questa spesa necessaria può diventare davvero un dramma, soprattutto per le famiglie monoreddito.

Risparmiare sulla spesa dei pannolini, prodotti essenziali per la crescita dei bambini, sembra un’impresa impossibile, ma non lo è.

Esaminiamo alcuni consigli per risparmiare anche più di 2.200 euro all’anno usando alternative valide ai prodotti usa e getta.

I neogenitori possono risparmiare 2.200 euro usando un’alternativa ai pannolini usa e getta

Se si vogliono evitare i pannolini usa e getta per una questione economica, ma anche per una questione di sostenibilità, i pannolini di stoffa e lavabili sono una buona alternativa ai prodotti usa e getta, oltre a costituire zero rifiuti per l’ambiente.

I pannolini di stoffa differiscono da quelli usa e getta soprattutto per il fatto che possono essere riutilizzati. Sono costituiti da due parti separate: un nucleo assorbente, che può essere realizzato con diversi materiali che proteggono il piccolo dall’umidità della pipì, e da una parte avvolgente, tipo slip.

D’inverno, per far stare il piccolo più caldo, si può anche utilizzare un pannolino in pile oltre al pannolino aspirante.

Questo tipo di pannolini può essere lavato ogni due giorni, ma per avere cambi a sufficienza è necessario assicurarsi di avere più set da usare alternativamente (almeno una ventina).

Basterà riporre i pannolini sporchi in un recipiente e poi lavarli tutti insieme a 60 gradi in lavatrice. Se si utilizzerà un detersivo fatto in casa, si risparmierà ancora di più.

Non bisogna utilizzare l’ammorbidente perché può limitare la loro capacità assorbente.

Cosa bisogna considerare prima di acquistarli: vantaggi e svantaggi

I pannolini di stoffa non si comprano nei supermercati e difficilmente si trovano in negozi fisici. Conviene pertanto acquistarli online e farne una buona scorta, in modo da non restarne senza. Prima di acquistarli bisogna assicurarsi che siano prodotti con cotone biologico.

I vantaggi dei pannolini di stoffa rispetto a quelli usa e getta sono i seguenti:

i pannolini di stoffa sono generalmente meglio tollerati dai bambini, rispetto ai pannolini usa e getta;

risparmieremo all’ambiente tantissimi rifiuti;

i bambini avvolti in pannolini di stoffa si asciugano più rapidamente;

sono più economici, soprattutto se si ha più di un figlio;

non emanano cattivi odori;

sono molto resistenti e possono essere utilizzati anche negli anni a venire.

È vero che i neogenitori possono risparmiare 2.200 euro scegliendo i pannolini di stoffa, ma ci sono anche degli svantaggi da valutare:

i pannolini di stoffa potrebbero richiedere più lavoro per essere lavati e asciugati;

richiedono più pratica per avvolgere i bambini per bene;

non possono essere acquistati nei supermercati.

Sta ai genitori scegliere se valga la pena o meno utilizzare questa valida alternativa ai pannolini usa e getta.

Lettura consigliata

6 consigli mindfulness per vivere una vita familiare serena e rilassata