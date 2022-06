Sappiamo come l’Italia sia una splendida meta per le vacanze. Eppure in tanti preferiscono l’estero per un fattore meramente economico. Le bellezze del nostro Paese spesso sono molto care e per pochi. Questo fa sì che si debba emigrare per potersi permettere qualche giorno in più di relax. Magari allo stesso prezzo con cui da noi si passa un periodo molto breve.

Croazia, Grecia e Spagna sono le mete più gettonate. Il mare è sempre lo stesso, il Mediterraneo, il clima anche, di conseguenza ci si adatta piuttosto in fretta. Si possono conoscere culture e cucine diverse, oltre che persone. A volte bastano davvero pochi chilometri, come, per esempio, nel caso di alcune località della Slovenia.

Altre, invece, si cerca la convenienza in posti mediamente lontani. Uno di questi, in particolare, è spesso sottovalutato. Vuoi perché il suo nome non fa subito venire alla mente qualcosa di turistico, vuoi perché è molto poco pubblicizzato. Stiamo parlando di Israele, sempre in prima pagina per notizie che hanno poco a che vedere con relax e vacanza, ma territorio assai interessante. Certo, non è proprio la zona più pacifica del Mondo, ma, forse, per i soliti luoghi comuni, pensiamo che sia solo conflitti e pericolosità.

Invece non è così. In Israele si può andare in vacanza e lo si può fare anche a buon prezzo se ci si organizza per tempo. Tel Aviv e Haifa sono due mete perfette se si vuole il mare oltre alla cultura. La stessa Gerusalemme non è particolarmente distante, poco meno di 70 km la separano dalle coste.

Per una vacanza economica fuori dall’Italia non esistono solo Croazia e Grecia, ma anche questa meta davvero a buon mercato

Soggiornare nel paese culla delle tre principali religioni monoteiste, ha un costo medio non eccessivo. Tra i 20 e i 50 euro per una notte in una doppia. Poi, ovviamente, dipende anche dalla posizione e dal tipo di servizi offerti. Il lusso sfrenato è presente anche lì. Con 50 o 60 euro a notte, però, si trovano sistemazioni di buon livello.

Questo è il periodo migliore per visitarla, insieme al mese di settembre. Luglio e agosto possono essere davvero molto caldi e, se non si è grandi amanti del torrido, seppure mitigato dal mare, forse è meglio evitare. Certo, il Sud di Italia o Spagna, nello stesso periodo presenta più o meno le stesse temperature.

Tel Aviv è la città più cosmopolita del paese. Giovane e dinamica, in continua espansione ed evoluzione. È una località di stampo americano, dove svettano numerosi grattacieli. Poi, nella vicina Jaffa, ecco il centro della movida notturna, che raccoglie tutta la gioventù israeliana.

Ovviamente musei e monumenti sono ovunque. La storia si respira in ogni angolo con moschee, chiese e sinagoghe che riescono a convivere, seppure non sempre in maniera serena.

Per quel che riguarda il cibo, si va dall’economico street food, a ristoranti che hanno prezzi abbastanza simili a quelli che ritroviamo in Italia. Come per gli alloggi, però, a seconda delle proprie tasche, si possono trovare soluzioni comunque accettabili.

Insomma, per una vacanza economica fuori dall’Italia non ci sono solo Croazia e Grecia. Per un viaggio low cost, non in alta stagione, anche Israele può essere considerata interessante. Per abbinare mare, relax e cultura, in una terra dal passato davvero importante, ma proiettata decisamente sul futuro.

