Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte descritto le meravigliose realtà dell’entroterra salentino, che sono il cuore di questa terra.

Dopo aver scoperto che “questo affascinante borgo salentino è stato eletto come uno dei più belli d’Italia”, oggi analizzeremo un altro paese molto caratteristico.

Stiamo parlando di Scorrano, un borgo di circa 7000 persone in provincia di Lecce. Questo paese, come vedremo, è molto famoso per essere l’epicentro di una tradizione salentina molto radicata.

Infatti, è davvero imperdibile questa cittadina del Salento considerata la capitale mondiale delle luminarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcuni edifici da vedere a Scorrano

Fra i vicoli e le bellissime piazzette, questo paese è ricco di edifici religiosi e non, di notevole interesse storico e architettonico.

Tra questi, vale la pena citare la chiesa madre di Santa Domenica, sede della parrocchia della Trasfigurazione del Signore. Eretta in stile barocco nel XVI secolo, ospita una bellissima opera dell’artista salernitano Vincenzo De Rogata.

Altra chiesa in stile barocco è quella di San Francesco d’Assisi (degli Agostiniani) eretta nel XVII secolo. Infine, la Chiesa della Madonna della Luce, caratterizzata da un’imponente cupola che richiama un seno femminile. Venne edificata nel 1735 dopo un insediamento greco-bizantino.

Bellissima anche Porta Terra (o Porta di Santa Domenica) che è la più antica porta urbana della Terra d’Otranto ancora in perfette condizioni. Rappresenta l’ingresso del paese e risale al 1600.

Imperdibile questa cittadina del Salento considerata la capitale mondiale delle luminarie

Oltre a queste strutture architettoniche di indubbio valore storico-culturale, Scorrano è un paese molto conosciuto soprattutto per le luminarie.

Si tratta di un’antica tradizione, molto sentita nella popolazione salentina, di solito riproposta durante le feste patronali, o le sagre.

Scorrano ha fatto di questa tradizione il suo più grande cavallo di battaglia, tanto da diventare famosa a livello internazionale.

Durante la festa di Santa Domenica, infatti, sono tantissimi i visitatori che ogni anno scelgono di visitarla.

Dopo il 5 Luglio, è possibile assistere a questo vero e proprio trionfo di luci, grazie all’allestimento di tantissime luminarie in tutto il paese.

È impossibile non rimanere estasiati da queste meravigliose scenografie, preparate con cura dai migliori maestri paratori salentini.

Infatti, dietro tutto ciò, vi è l’abilità ed il lavoro di artigiani straordinari, che ogni anno regalano uno spettacolo davvero unico al mondo.