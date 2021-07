Mai toccare i trucchi di una donna, sacri e indispensabili anche durante le vacanze. Il caldo non scoraggia l’uso di fondotinta, ombretti e matite, anzi, inizia la corsa al make up più trendy dell’estate. C’è sempre la voglia di non essere mai fuori tempo, anche in viso e nelle mani. Le tendenze, per avere un viso alla moda, cominciano adesso a spopolare su TikTok. Se pensavamo di non stupirci più davanti a certi look, ritorna uno stile sorprendente, che ricorda gli anni ‘90. Protagonista indiscusso dell’estate è lo sticker, nelle sue mille sfaccettature.

Per avere un make up alla moda e originale bisogna indossare questi accessori, adesivi per viso e unghie.

Gli stickers

Sono passati 30 anni eppure sono ritornati, gli adesivi trionfano sul nuovo look 2021. Già cantanti e star hanno reso virale questo accessorio, ormai dimenticato. Cambia l’accostamento con il trucco, diventando parte del make up. Si trovano forme e colori di tutti i tipi: strass, gioiello, punto luce, all’adesivo colorato geometrico o floreale, sfumature metalliche, fluo, pastello.

Solitamente, si applicano vicino l’occhio, altezza zigomo, sulle palpebre, in fronte, stile indie. Per chi vuole essere meno appariscente, potrà scegliere tra eyeliner adesivi con forme più o meno eccentriche. Chi vuole osare un po’, potrà scegliere lune, stelline, arcobaleni, animali, o sagome di fulmini. Saranno tutti considerati dettagli che mettono in risalto i tratti più belli del viso, per illuminarlo e impreziosirlo.

Adesivi sulle mani

Questi accessori sono semplicemente quelli che si applicano sulle unghie. Con lo stesso prodotto potremo abbellire anche le mani, riprendendo lo stile che si è scelto per la faccia. L’adesivo si potrà fissare sull’unghia, come fosse smalto, con un po’ di colla adatta. Gli stickers non rappresentano il look di tutti i giorni, ma sono comodi e stravaganti per serate più particolari.

Quindi, per avere un make up alla moda e originale, bisogna indossare questi accessori, usando molta creatività e fantasia.