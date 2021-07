Spesso durante l’estate si ha voglia di bere qualcosa di fresco. Per questo motivo molti di noi comprano bibite gassate da tenere in frigo. Però esistono delle ricette molto più semplici e sane da provare.

Oggi parliamo di alcune di queste: infatti queste due creme di caffè sono buone come quella del bar e sono semplicissime da preparare. Vediamo insieme come possiamo prepararle e come servirle ai nostri ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste due creme di caffè sono buone come quella del bar e semplicissime da preparare

Per preparare questa deliziosa bevanda da servire come merenda o dopo un pasto sono necessari pochissimi ingredienti che sono presenti spesso nelle nostre dispense. Stiamo parlando del caffè solubile, dello zucchero a velo, del cacao amaro e di un eventuale dolcificante.

Per creare questo delizioso composto basterà aggiungere un altro elemento imprescindibile: dell’acqua gelida. Prendendo tutti questi ingredienti e sbattendoli con una frusta elettrica verrà fuori una crema spumosissima con cui conquistare tutti i nostri commensali.

Come abbiamo detto prima, se si desidera un risultato molto dolce, oltre allo zucchero a velo, si può pensare di aggiungere qualche goccia di dolcificante liquido. Se la si vuole proprio servire come dolce si può pensare di aggiungere della panna montata.

Una variante pugliese

Se si vuole invece provare qualcosa di diverso dal solito, potremo pensare, ad esempio, a questa versione pugliese della crema di caffè.

Basta procurarci del caffè avanzato dalla nostra moka e poi prendere del latte di mandorla dal frigorifero. Se quest’ultimo mancasse, si può sempre preparare mettendo nel mixer mandorle senza buccia insieme all’acqua, filtrando poi il tutto con un colino. Le proporzioni di questi due liquidi devono essere le stesse.

Se si desidera aggiungere un tocco di dolce si può optare, anche in questo caso, per il dolcificante oppure per dello zucchero.

Miscelare bene e quindi servire in un bicchiere ghiacciato.

Approfondimento

Questo delizioso carboidrato è poco calorico e perfetto per l’estate perché non necessita di cottura