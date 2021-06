Su ProiezionidiBorsa ormai abbiamo imparato a conoscere bene non solo le spiagge, ma anche i borghi più belli e caratteristici del Salento.

Questi ultimi, però, essendo situati nell’entroterra, sono considerati poco dai turisti che normalmente si muovono sulle coste.

In realtà è un errore perché il bello di queste terre sta proprio qui, fra i vicoli stretti, le chiese, le piazze e le vecchie case dei nonni.

Uno dei comuni assolutamente da visitare è quello di Presicce-Acquarica. Infatti, questo affascinante borgo salentino è stato eletto come uno dei più belli d’Italia anche nel 2021, e non si può non visitare.

I tesori di questa terra

Questo comune, come già accennato, è anche quest’anno nella lista dei borghi più belli d’Italia.

Nel 2019 i due comuni di Presicce ed Acquarica si sono fusi a livello amministrativo ed ora costituiscono un solo comune di 9000 abitanti.

In questo paesino vi sono molti frantoi sotterranei che i contadini, fra il XI e XII secolo, avevano scavato per riorganizzarsi dopo le invasioni saracene.

La presenza di questi frantoi è diffusa un po’ per tutto il Salento, ma in questo comune se ne contano addirittura 23.

L’economia della zona si basa sull’agricoltura e sullo sfruttamento dei prodotti della natura, come il vino e l’olio. Il comune, infatti, è riconosciuto per l’ottimo olio, tant’è vero che fa parte anche dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. A parte i prodotti della terra, fanno testo anche i prodotti ittici come da tradizione salentina.

Ecco cosa vedere in questo affascinante borgo salentino è stato eletto come uno dei più belli d’Italia

Partendo dal centro storico, piccolo e dallo stile barocco, degno di nota è il Monastero dei Carmelitani, risalente al XVI secolo. Oggi ospita la sede comunale con i suoi uffici.

Bellissima anche la Chiesa Madre di Sant’Andrea eretta nello stesso secolo con l’inconfondibile stile barocco. Costituita da un’unica navata a croce latina, la parte più affascinante è l’altare maggiore costruito in pietra leccese. Di fronte alla chiesa si trova una grande colonna con al suo vertice la statua di Sant’Andrea.

Fra le altre chiese ricordiamo quelle della Madonna del Carmine e la Cappella della Madonna Addolorata.

Infine, assolutamente da visitare anche il Museo di Civiltà Contadina, che si trova all’interno del Palazzo Ducale.