Non insalate fredde con zucchine e pomodori, ecco 3 ricette economiche al forno e in padella perfette per pranzo o cena

Rappresentano gli ortaggi estivi, sono colorati e ricchi di nutrienti, le zucchine e i pomodori sono una vera risorsa in cucina. Preziosi per mantenere in salute il nostro organismo e decisamente versatili, adatti a vari tipi di preparazione. Se mescolati nella stessa ricetta, potremmo ottenere dei piatti decisamente gustosi e freschi, perfetti per l’estate. Sarebbero il condimento ideale per preparare una ricca insalata fredda, che sia di pasta, tonno o di pollo. Basterà aggiungere i pomodori, lavati e tagliati a pezzi e grigliare le zucchine a rondelle, per poi decorare il piatto con qualche foglia di menta o basilico. Oltre a essere un contorno prelibato, semplice e di facile esecuzione, possiamo trasformarli in piatti principali da proporre durante le calde giornate.

Preparazioni alternative

Per gustare questi strepitosi frutti della terra e avere dei piatti saporiti e non scontati, non insalate fredde con zucchine e pomodori, ecco 3 ricette alternative da proporre in tavola. Per preparare un piatto unico, sfizioso e goloso, in pochi minuti, potremo realizzare gli ortaggi alla pizzaiola, con i seguenti ingredienti:

2 zucchine;

2 pomodori grandi;

una melanzana;

80 gr di scamorza affumicata;

basilico fresco;

sale, olio e pepe.

Laviamo e tagliamo a dadini gli ortaggi, mettiamo sul fuoco una padella antiaderente con un filo d’olio e saltiamo le verdure. Dopo un paio di minuti abbassiamo la fiamma, aggiungiamo un poco d’acqua e mettiamo un coperchio per farle stufare fino a completa cottura. Attendiamo circa 10-15 minuti, poi potremo mescolare la scamorza a pezzi, sale, olio e delle foglie di basilico fresco.

Ancora più originale sarà mettere in tavola delle pizzette a base di zucchine, da preparare al forno. Tagliamo a rondelle le zucchine, laviamo i pomodori e tagliamo anch’essi a fettine, poi avremo bisogno della mozzarella fior di latte. Saliamo le zucchine, inforniamole per 10 minuti a 180° C, a fine cottura aggiungiamo a ogni rondella una fetta di pomodoro, un pezzo di mozzarella, pepe, origano. Inforniamo nuovamente, per terminare la cottura per altri 5 minuti, poi saranno pronte da servire.

Un’altra alternativa per gustare zucchine e pomodori è fare un piatto di pasta, che non sia però scontato. Quindi, facciamo un pesto di zucchine, semplicemente facendole sbollentare con della cipolla, per poi frullarle con olio, sale e mandorle tostate. Nel frattempo, prepariamo i pomodori confit, ovvero caramellati in padella con zucchero, aglio e olio, per circa 5 minuti. Scoliamo la pasta, versiamola in padella con i pomodori e aggiungiamo il pesto, mantechiamo e serviamo con del pangrattato abbrustolito.

