L’estate è una stagione meravigliosa che ci dà l’opportunità di sfruttare al massimo i nostri spazi esterni. Non solo per rilassarci qualche ora al fresco, ma anche per poter organizzare pranzi, cene e feste con gli amici. È necessario prendersi cura regolarmente di tutti gli spazi per evitare che diventino trascurati e poco piacevoli da vedere. Le piante, ad esempio, durante l’estate devono necessariamente essere irrigate più spesso per evitare che muoiano. Anche il nostro orto, piccolo o grande, ha bisogno di acqua e cure costanti.

Animali cattivi e buoni

Durante la bella stagione, nel nostro giardino fanno capolino degli animaletti definiti “buoni” e che aiutano le nostre piante. Ad esempio, le api sono degli insetti impollinatori molto utili per la loro riproduzione. Ma facciamo attenzione, perché potrebbero verificarsi anche delle invasioni di insetti che danneggiano piante, fiori e colture dell’orto. Parliamo dei parassiti o degli afidi. Piccoli animaletti che si nutrono della linfa delle piante fino ad alterare la loro fisiologia. Questi insetti potrebbero distruggere gli arbusti ma anche tutto il nostro raccolto. Per risolvere il problema spesso si utilizzano dei pesticidi chimici, oppure dei macerati da preparare facilmente, anche in casa.

Ecco cosa dovremmo coltivare tra le piante di pomodori, zucchine e cetrioli per tenere lontani i parassiti senza utilizzare pesticidi chimici

Proprio in estate i nostri orti sono ricchi di pomodori, zucchine e cetrioli. Sono degli ortaggi molto diffusi sulle nostre tavole, grazie anche alle loro proprietà nutrizionali davvero eccezionali. Ma facciamo attenzione, perché i parassiti potrebbero attaccare queste piante e rovinare tutto il raccolto. Cosa fare?

Non tutti sanno che un bellissimo fiore potrebbe aiutare ad allontanare i parassiti da questi ortaggi. Parliamo della calendula, facilissima da coltivare. Fiorisce in primavera e fino all’autunno. Rallegra i nostri giardini con i suoi colori vivaci e sgargianti. Una pianta che si adatta facilmente a qualunque tipo di terreno e che non teme il caldo e la siccità. La calendula ha delle straordinarie proprietà officinali e coltivata tra gli ortaggi, potrebbe attirare le api e altri insetti utili. Ma avrebbe anche la funzione di allontanare i parassiti. Agirebbe come un vero e proprio repellente, grazie ad una sostanza che rilascia nel terreno. Quindi, ecco cosa dovremmo coltivare tra le piante del nostro orto per evitare l’infestazione di parassiti e afidi.

