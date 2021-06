La pulizia del bagno è una delle più importanti e più difficili di tutta la casa. Per i sanitari e i pavimenti possiamo preparare degli ottimi prodotti di pulizia fai da te. Ma c’è un oggetto che ci crea spesso problemi: lo spazzolino del water. Ed è proprio lì che si annida la maggior parte dei batteri. Quindi impariamo dalle nostre nonne e utilizziamo questi tre prodotti che tutti abbiamo in casa per pulire lo spazzolino del water senza toccarlo.

Come pulire lo spazzolino del water

Lo spazzolino del water è uno dei luoghi in cui si accumulano più germi di tutta la casa. Germi che molto spesso causano cattivi e persistenti odori. É per questo che va pulito spesso. La soluzione più semplice è quella di usare acqua calda e candeggina. Immergiamo la parte con le setole fino a ricoprila del tutto e lasciamo lavorare il composto per qualche minuto.

Se vogliamo utilizzare un detergente meno aggressivo possiamo optare per bicarbonato e aceto bianco. Mettiamone due cucchiaini in acqua calda e inseriamo lo spazzolino. In questo caso dovremo far agire per qualche ora o per tutta la notte.

Per rimuovere definitivamente i cattivi odori e dare un tocco di freschezza alla stanza proviamo a mettere qualche goccia di olio essenziale nel preparato. Lavanda ed eucalipto sono tra i più indicati.

Dello spazzolino non dobbiamo pulire soltanto le setole. Ma anche il manico e la vaschetta. Eviteremo così di far diventare le nostre mani il veicolo principale per i batteri.

Indossiamo dei guanti e in uno spruzzino prepariamo una soluzione con acqua e aceto. Mischiamo e spruzziamo in maniera omogenea su tutto il manico. Dopo 5 minuti rimuoviamo il preparato con carta assorbente e asciughiamo bene.

Per la vaschetta possiamo tornare a usare la candeggina. Togliamo lo sporco più evidente con la carta e immergiamo tutta la vaschetta in acqua e candeggina. Dieci minuti di pazienza e potremo tornare ad appoggiare il nostro spazzolino nel suo contenitore.