É il melone l’ingrediente dei 3 cocktails freschi, dissetanti e facili da preparare che renderanno indimenticabile il gusto dell’estate 2021

Il melone è il frutto dell’estate 2021. Si coltiva facilmente in un vaso e con le bucce possiamo realizzare ottimi condimenti in cucina. Ma non solo. Questo fantastico prodotto di stagione è ottimo per preparare delle freschissime e gustose bevande da consumare in spiaggia. È il melone l’ingrediente dei 3 cocktails freschi, dissetanti e facili da preparare che renderanno indimenticabile il gusto dell’estate 2021.

Il Mojito e la Caipirissima

Con il melone possiamo rivisitare due dei cocktails più apprezzati in estate: il Mojito e la Caipirissima.

Per il Mojito ci serviranno mezzo lime, zucchero di canna, due pezzi di melone, 40 mil di rum bianco, soda e foglie di menta. Prendiamo un mixer e pestiamo la frutta con lo zucchero. Aggiungiamo il rum e la menta. Mischiamo bene e ricopriamo con la soda. Un passaggio nello shacker con del ghiaccio tritato e possiamo servire guarnito con altre foglie di menta e qualche pezzetto di frutta.

Se preferiamo la Caipirissima prendiamo ancora una volta il melone, mezzo lime, ghiaccio tritato e zucchero di canna. A questi aggiungeremo 10 ml di triple sec.

Tagliamo il lime a spicchi e mischiamolo con lo zucchero nel bicchiere da mix. Nel frattempo tritiamo il melone e aggiungiamolo al preparato insieme al triple sec. Pestiamo bene e completiamo la ricetta con il rum e il ghiaccio. Mescoliamo delicatamente e decoriamo con un’altra fetta di melone. Siamo pronti per l’aperitivo.

Entrambi i cocktails sono ad alto contenuto alcolico. Beviamoli con moderazione.

È il melone l’ingrediente dei 3 cocktails freschi, dissetanti e facili da preparare che renderanno indimenticabile il gusto dell’estate 2021: un’alternativa analcolica

Se non amiamo l’alcool abbiamo a disposizione anche una freschissima alternativa analcolica. Prepariamo tre fettine di melone, una pesca abbastanza matura, del succo di limone, un cucchiaio di miele e dell’acqua tonica.

Iniziamo a tagliare il melone a cubetti molto piccoli e mettiamolo in una ciotola. Ripetiamo il procedimento con la pesca e aggiungiamo miele e succo di limone per amalgamare. Qualche secondo nel frullatore e la base del cocktail è pronta. Versiamola in un bicchiere alto con acqua tonica e ghiaccio e il gioco è fatto.