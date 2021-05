Negli ultimi anni sempre più persone hanno scelto il PVC per i propri pavimenti. Il PVC è più economico del legno e della ceramica, è impermeabile, resiste all’usura e si applica con pochi passaggi. Ma soprattutto si pulisce facilmente con prodotti totalmente naturali. Ecco perché noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare il segreto per una pulizia profonda e a prova di macchia. E avremo sempre un pavimento splendente e senza aloni grazie a questi trucchi infallibili per pulire il PVC.

L’occorrente per la pulizia del pavimento in PVC

Per pulire il rivestimento in PVC in maniera efficace ci serviranno:

una scopa a setole morbide o un aspirapolvere;

alcuni panni morbidi;

un detergente naturale e neutro;

uno smacchiatore specifico per macchie ostinate.

Per lo sporco e la pulizia ordinaria useremo la scopa o l’aspirapolvere. I panni morbidi li utilizzeremo una volta a settimana insieme al detergente per ridare lucentezza alla superficie. Lo smacchiatore, infine, ci servirà per rimuovere le macchie più ostiche e andrà usato con estrema attenzione.

Avremo sempre un pavimento splendente e senza aloni grazie a questi trucchi infallibili per pulire il PVC: usiamo aceto e bicarbonato

Possiamo anche creare in casa il nostro detergente naturale per pulire il pavimento. Prendiamo una bacinella d’acqua da 10 litri e mettiamo un bicchiere di aceto. Giriamo e applichiamo su tutto il pavimento. Dopo aver fatto agire per qualche minuto rimuoviamo con un panno umido.

Se abbiamo paura che l’aceto lasci aloni e cattivi odori sostituiamolo con il bicarbonato.

Evitiamo sempre i prodotti aggressivi. Ammoniaca, candeggina, sapone in cera potrebbero rovinare per sempre il nostro PVC. Attenzione anche all’acqua e al vapore, le alte temperature mettono a rischio il rivestimento e possono causare la formazione di bolle difficili da rimuovere.

