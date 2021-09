La settimana della moda si è appena conclusa e gli amanti del fashion sono già a caccia degli abiti più gettonati delle passerelle milanesi.

La fashion week è un evento famoso in tutto il Mondo, che si realizza nelle principali città internazionali e che tanti aspettano impazienti ogni anno. Ma a cosa serve veramente questo evento globale? Serve a presentare le nuove collezioni delle stagioni in arrivo e detta le regole della moda dei mesi a venire.

Insomma, non solo sfilate e modelle, ma una vera e propria istituzione di cui non potremmo fare a meno. Un evento che porta gioia e allegria, sia in chi la organizza sia in chi vi partecipa, anche e solo virtualmente.

Vediamo quali sono le novità della recente settimana che si è svolta a Milano e cosa ha lasciato più colpiti i nostri esperti di moda.

Imitiamo i grandi stilisti con questi due dettagli di stile freschi di Fashion Week

Le novità a cui ci riferiamo riguardano due particolari che rendono anche il look più semplice, audace e inimitabile. Stiamo parlando degli strass e delle trasparenze con dettagli in macramè.

Sull’esempio delle passerelle di Dolce & Gabbana e di Ermanno Scervino, questi due dettagli di stile faranno da padroni nella collezione autunno inverno 2021-2022.

Gli strass, noti anche come falsi diamanti, trasformano un abbigliamento anonimo in un outfit formidabile. Rendono giustizia a giacche, maglie, accessori e perché no, anche a pantaloni che teniamo nell’armadio da anni e anni.

Attenzione, però, a come li applichiamo e alle loro dimensioni. Falsi diamanti troppo grandi e molto colorati potrebbero risultare tutt’altro che chic e quindi è preferibile sceglierli trasparenti e quanto più semplici.

Passiamo adesso al macramè, o meglio alle trasparenze con dettagli di questo genere.

La delicatezza del macramè

Quasi ogni donna adora i dettagli trasparenti, ma non tutte hanno il coraggio di osare. Magari per alcune insicurezze sul proprio fisico oppure perché li reputano troppo audaci.

È in questi casi che entra in gioco il macramè, un modo di cucire fatto di filati annodati tra loro, senza ricorrere al classico ago. Possiamo definirlo semplicemente un merletto, perfetto in ogni capo d’abbigliamento e adatto ad ogni occasione. Delicato, elegante e raffinato, con la sua semplicità riesce a impreziosire qualsiasi abito, senza mai risultare fuori luogo.

Ebbene sì, imitiamo i grandi stilisti con questi due dettagli di stile freschi di Fashion Week che ogni donna può indossare in qualsiasi occasione.