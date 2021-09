La nuova stagione ha inaugurato il periodo della nuova moda autunno-inverno, degli accessori da indossare e del make-up più adatto in questi mesi dell’anno.

Tuttavia, non tutti sanno che è in corso un’enorme rivoluzione nella moda capelli 2022. Infatti, accanto a questi dettagli di stile assolutamente fondamentali, l’autunno ha portato con sé delle novità anche nel campo dell’hairstyling.

Abbiamo già parlato di un’acconciatura in voga fino all’arrivo della prossima primavera. Si tratta della riga in mezzo, da portare con ogni tipo di capelli, lunghi, medi o corti e sempre alla moda. Oltre ad una questione puramente estetica, l’obiettivo principale di questo look sembra riguardare la comodità.

L’epoca moderna, si sa, è fatta di impegni improvvisi, tempi strettissimi e agende strapiene. Chi ha ore e ore da dedicare ai capelli? Ben poche persone. Consapevoli di tutto questo, gli esperti di acconciature hanno stravolto la moda dei tagli da donna in un modo probabilmente inaspettato. Scopriamone qualcosa di più.

Non tutti sanno che è in corso un’enorme rivoluzione nella moda capelli 2022

Quando si pensa ai capelli femminili, si immagina una chioma folta e lucente, lunga ben oltre le spalle.

Sin da bambini, abbiamo visto cartoni animati in cui le principesse portavano trecce lunghe alla schiena e altissime code di cavallo. Anche il famoso tuppo delle ballerine non è da meno, anch’esso indice di capelli alla Raperonzolo.

Bene, pronti a sconvolgere e mettere in discussione tutto questo? Sì, perché il nuovo look in fatto di hairstyling si adatta alle esigenze delle donne moderne, sempre indaffarate e di corsa. Donne in carriera e madri di famiglia che puntano a un taglio agevole e pratico. Infatti, questa rivoluzione nella moda capelli predilige le chiome corte a quelle lunghissime.

Una nuova acconciatura e nuove caratteristiche

C’è qualcuno che pensa ancora che i capelli corti non siano un segno di femminilità. Ci tocca dissentire e dire che vale esattamente l’opposto. Esistono vari modi di portare i capelli corti: con o senza frangia, a caschetto o scalati.

Negli ultimi tempi, sembrano andare di moda i modelli cosiddetti non strutturati, un po’ selvaggi e volutamente spettinati. Si tratta di un taglio irregolare, che si adatta a ogni forma del viso. Non per forza cortissimi, anche il caschetto rientra in questa nuova moda. Retto, liscio e con la riga al centro, resta sempre una delle acconciature più raffinate ed eleganti per donne di ogni età.

Non serviranno più ore e ore per lavare e asciugare i capelli, basteranno pochi accorgimenti per essere perfette. Bellezza e comodità, cosa volere di più?