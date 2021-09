Questo è sicuramente il periodo migliore per marmellate e conserve e non solo per le temperature miti che rendono decisamente più gradevole stare ai fornelli.

L’incentivo a mettersi all’opera è dovuto soprattutto alla grande varietà di frutta e verdura che possiamo utilizzare per preparare diverse prelibatezze.

Abbiamo già visto come con dei meravigliosi prodotti autunnali possiamo proporre ai nostri ospiti questo strepitoso primo piatto tutto autunnale.

Cucinare in casa delle marmellate può diventare un ottimo modo per impegnare una domenica pomeriggio uggiosa e allontanare lo stress.

Al tempo stesso sarà l’occasione per avere la certezza di consumare un prodotto genuino, frutto del nostro lavoro.

Potrebbe inoltre essere un’attività particolarmente divertente da fare in compagnia dei più piccoli, che saranno entusiasti di “pasticciare in cucina”.

Guai a pensare che la marmellata serva solo per fare colazione!

Esistono infinite possibilità d’utilizzo per piatti gustosi e ricercati.

Perfetta per la preparazione di dolci, crostate o muffin, ma strepitosa anche per accompagnare dei piatti di salumi e formaggi.

La variante che vogliamo presentarvi oggi è decisamente particolare ma dal gusto delicato.

Inoltre, ha come protagonista l’ortaggio a cui ormai tradizionalmente associamo il mese di ottobre, ricco inoltre di incredibili proprietà benefiche.

Ecco la marmellata di stagione che migliora l’umore e mantiene ossa e mente giovani: la marmellata di zucca gialla.

Forse pochi sanno che la zucca è ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti, che la rendono un potente alleato contro l’invecchiamento.

È una fonte naturale di triptofano, precursore della serotonina (il famoso ormone della felicità).

Tra i minerali presenti spiccano calcio, fosforo e magnesio in grandi quantità, ottimi per la salute delle ossa e della memoria.

Semplice da preparare

Basteranno i seguenti ingredienti:

1 kg di polpa di zucca;

1 limone;

noce moscata;

350 gr di zucchero;

2 gr di cannella;

60 ml di liquore amaretto.

Come prima cosa è necessario tagliare a cubetti la zucca e metterla in una pentola insieme allo zucchero mescolando il tutto.

Coprire con un coperchio e lasciare a macerare per almeno 12 ore.

A quel punto si potrà aggiungere la spolverata di cannella ed il liquore, la buccia del limone grattugiato ed il succo, la cannella e la noce moscata.

Il tutto dovrà cuocere a fuoco lento per circa un’ora.

Appena cotta versarla ancora bollente nei vasetti precedentemente sterilizzati e avvitarli energicamente per favorire la creazione del sottovuoto.

Attenzione a compiere bene questo passaggio perché è proprio il sottovuoto a garantire un’ottima conservazione.

A questo punto non resta che dare sfogo alla fantasia, facendo anche il pieno di vitamine e nutrienti.