Arredare casa è un divertimento ma anche un’arte. Infatti, bisogna saper dosare i vari elementi e disporli in modo da ottenere un aspetto di armonia ed equilibrio. Prima ancora, però, di concentrarsi su mobili e ornamenti, bisognerà pensare a un aspetto fondamentale per rendere l’ambiente accogliente e vivibile, ossia la luce. Purtroppo, non tutte le case e le stanze dispongono di una grande quantità di luce e bisognerà in certi casi porvi rimedio.

Sono in molti a domandarsi come fare per Illuminare una stanza buia esposta a Nord. Infatti, su quel versante risulta assente la luce solare. Laddove non arriva il sole, dovranno dunque giungere i nostri interventi mirati. Spesso, però, potremmo non disporre di luce naturale, non solo a causa dell’esposizione ma anche di un altro fattore, l’assenza di finestre.

Una situazione che potrebbe verificarsi in alcune stanze come soffitta, cantina, garage nonché sgabuzzini. Talvolta poi, a complicare il tutto, c’è anche l’assenza di corrente elettrica nelle medesime stanze. Dunque, per risolvere il problema, passiamo al vaglio le varie soluzioni da adottare a seconda delle circostanze.

Regole generali per dare luce

La prima regola base per dare più luce a una stanza è scegliere per le pareti una pittura di tonalità chiara. Il bianco è il colore luminoso per eccellenza, ben vengano però anche i grigi chiari, il crema e tinte pastello tenui. Lo stesso discorso varrà anche per il colore dei pavimenti, le tonalità scure infatti rabbuiano oltre ad accorciare la stanza.

Bisognerà poi scegliere tende sottili per le finestre così da far filtrare la luce esterna, anche se poca. Importante, per l’effetto finale, sarà la misura corretta delle tende, che possiamo accorciare anche senza macchina da cucire. Naturalmente dovranno anche essere prive di pieghe.

Illuminare una stanza buia esposta a nord o priva di finestre e corrente elettrica diventa davvero semplice con questi grandiosi consigli

Una soluzione classica per una stanza a Nord dove filtra poca luce è porre due specchi uno di fronte all’altro. Infatti, faranno rimbalzare la luce da una parte all’altra amplificandola. Gli altri suggerimenti che seguono sono invece validi per una stanza poco luminosa, ma anche dove non è possibile realizzare finestre e condurre corrente.

La prima è optare per una porta a vetri così da lasciar passare la luce dal corridoio o altre stanze adiacenti. La seconda è realizzare una parete esterna in vetro mattone. Si tratta di speciali mattoncini trasparenti che lasciano passare un po’ di luminosità dall’esterno.

Soluzione davvero innovativa e spesso poco nota è il tunnel solare. Si tratta di una sorta di tubo in grado di raccogliere la luce del sole dal tetto e rifletterla laddove potrebbe servirci. Potrebbe essere davvero una grande svolta. Qualora invece la stanza dovesse essere una mansarda, o comunque senza alcun piano superiore, si potrebbe anche pensare di realizzare sul soffitto un lucernario.

Nel caso poi di assenza di elettricità, potremmo facilmente illuminare la stanza anche di sera grazie a speciali lampadine dotate di batteria. Si appendono tramite cordoncini integrati e sono comodissime.

