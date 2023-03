Lasciati stupire dalla borsa più alla moda di stagione che costa meno di 20 euro e sta spopolando sui social: vuoi sapere perché?

Se sei alla ricerca di una nuova borsa da sfoggiare in primavera devi assolutamente prendere in considerazione questa it bag che ha conquistato i social.

C’è un’altra cosa che aiuta a definire la tua personalità oltre al modo di vestire, di truccarti o di sistemare l’acconciatura: la scelta degli accessori. Ad esempio, c’è chi adora alla follia le scarpe con il tacco e ne ha mille paia diverse e chi non abbandonerebbe mai le sneakers. Oppure, ancora, c’è chi sfoggia tanti anelli o bracciali, magari anche perché sono collegati ad un significato particolare, e chi invece li vede come impedimenti.

Sua maestà, la borsa

Oltre a scarpe e gioielli, c’è un altro accessorio femminile per eccellenza che può diventare un vero oggetto da collezione se ne sei particolarmente affascinata. Si tratta della borsa, un accessorio tanto iconico quanto insostituibile per affrontare al meglio ogni giornata. Ma cosa c’entra con la personalità? Questo dipende non solo dall’estetica della borsa, ma anche dal suo contenuto. Certo, alcune amano essere più essenziali, ma la verità è che in fin dei conti tutte noi abbiamo moltissime cose in borsa.

Il risultato? Un accessorio pesante e probabilmente anche logoro proprio per il peso che deve sopportare. Se anche tu hai questo problema, lasciati stupire dalla borsa più alla moda di stagione: economica e capiente pur non essendo ingombrante. Si tratta della sling bag, un modello che sta raccogliendo ampio consenso sui social, senza contare tutte le recensioni positive che continuamente vengono pubblicate. I motivi di questo straordinario successo? Scopriamoli insieme.

Lasciati stupire dalla borsa più alla moda di stagione: tua a meno di 20 euro

Partiamo innanzitutto dalla comodità: la sling bag è pensata per essere indossata a tracolla, evitandoci il classico dolore alla spalla da borsa pesante. Dunque, ha un’estetica più elegante del maxi zaino, che spesso stona con l’outfit del giorno, ma è funzionale quanto il primo. Di rilievo anche il materiale, che varia a seconda dei marchi e dei modelli, ma che si presenta in qualsiasi caso come resistente.

Attualmente la sling bag è disponibile sia in versione nylon, contando un’ampia gamma di colori pastello tra cui scegliere, sia in nappa di pelle. Ma il vero punto forte della borsa più alla moda del momento è il prezzo, che alcuni marchi fissano al di sotto dei 20 euro: un vero affare!

Tutte le it bag di stagione

Ovviamente, la sling bag divide la scena con altre borse di tendenza per la stagione in corso, tutte diverse tra loro. Ad esempio, è molto gettonata anche la halfmoon bag, ovvero la classica borsa a mezzaluna, dai toni neutri, pastello o brillanti. Poi si va dalle tracolline metallizzate o in nappa alle borse in raso, passando per i secchielli colorati che fanno già venire voglia di estate.

E se proprio non sai fare a meno delle borse spaziose, buttati sulle maxi bag in pelle o in stampa animalier. I prezzi variano a seconda della marca, ma ci sono alcune borse firmate che costano meno di 200 euro su cui vale la pena investire.