Il modo in cui indossi gli anelli rivela la tua personalità: scopri tutti i significati nascosti

Indossare un anello è un gesto semplice e a cui non dai mai troppa importanza: forse perché non sai che a ciascun dito sono associati dei significati particolari. Sei curioso di scoprirli?

Per chi ti conosce è facile descrivere il tuo carattere e modo di essere, ma chi invece ti vede per la prima volta come fa? Certo, le tue azioni e il modo di parlare sono sicuramente degli indizi che aiutano a costruire un’immagine di te, ma c’è anche molto altro. La scelta dell’outfit, ad esempio, esteriorizza in qualche modo la tua indole: elegante, sportiva, casual o raffinata. Ma anche la predilezione per colori neutri o al contrario di tinte pastello comunica agli altri qualcosa del tuo carattere e dell’approcciarti alla vita.

Inoltre, anche il make up può dire molto: puoi stare bene con te stessa anche struccata o non riuscire assolutamente a rinunciarci per le troppe insicurezze. Ebbene, tra le altre cose, è curioso sapere che anche il modo in cui indossi gli anelli rivela esattamente la tua personalità.

Mano destra o sinistra?

Andiamo però per gradi, ovvero: c’è chi ama gli anelli o i gioielli in generale alla follia e chi invece è molto sobrio. Qualora, comunque, fossi appunto appassionata di anelli, devi sapere che già la scelta della mano su cui indossarli dice molto di te. Se prediligi la mano destra significa che vanti una personalità forte, dominante e, più in generale, attiva.

La preferenza per la mano sinistra indica invece che sei sensibile e nascondi una certa sensibilità artistica.

Il modo in cui indossi gli anelli rivela quale sia la tua personalità: ad ogni dito il suo significato

Ma vediamo ancora più nello specifico che cosa comunichiamo scegliendo di indossare l’anello su un dito piuttosto che su un altro. Cominciamo naturalmente dal pollice: simbolo di sicurezza e stabilità, esalta queste caratteristiche se impreziosito da un gioiello. Leggermente diverso il significato dell’indice, che tenderebbe a evidenziare autorità e determinazione. Arricchirlo con un anello fa capire che sai esattamente quello che vuoi.

Per quanto invece riguarda il medio, il significato può essere intuito abbastanza facilmente. Trattandosi del dito di mezzo non poteva infatti che essere associato all’idea di equilibrio, cui si collega quella di responsabilità. È altrettanto semplice indovinare la semantica dell‘anulare, il dito dell’amore per antonomasia. Indossare l’anello all’anulare indica che sei molto romantica, che credi nella famiglia e più in generale che tendi a voler costruire armonia attorno a te.

Infine, arriviamo all’ultimo dito: il mignolo, il più piccolo ma non per questo il meno importante, anzi. Viene spesso associato alla creatività ma allo stesso tempo anche alla vanità, perché portare lì l’anello è un vezzo. Tuttavia, c’è un altro significato che pochissimi conoscono e che forse ti stupirà: sapevi che indossare l’anello al mignolo è sinonimo di intelligenza?

Gioielli e outfit

Al di là dei vari significati, comunque, è fondamentale anche saper abbinare gli anelli e più in generale i gioielli al resto dell’outfit. Gli eventi serali vanno ovviamente a braccetto con i brillanti, mentre i preziosi meno raffinati esaltano con delicatezza i look diurni. Oppure, ancora, se il tuo outfit gioca su toni neutri cerca di bilanciare, spezzando la monotonia con orecchini o anelli colorati.