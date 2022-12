Ottime prospettive di successo per questi segni, a partire dal nuovo anno

Ecco i 3 segni che avranno la meglio nel 2023, ma altri 3 saranno comunque fortunati rispetto al 2022.

Tutti sono in grossa attesa su quelle che saranno le novità del nuovo anno. Si fanno pronostici, ci sono sogni e aspettative e l’oroscopo dice sempre la sua. Quindi, vediamo, qui di seguito, quali segni saranno più fortunati sulla scorta delle congiunzioni astrali. Il più favorito per eccellenza sarà la Bilancia, che si aggiudica il massimo del punteggio. Ci saranno momenti di nervosismo e tensione ma verranno superati. Il bilancio del 2022 è medio, in quanto c’è qualcosa di buono che è entrato e qualcosa che è uscito. Di certo, il 2023 sarà a favore e pieno di fortuna ma nel frattempo è consigliata una vacanza e un po’ di relax per ritrovare le energie.

Il secondo segno eletto sarà l’Ariete, reduce da un anno travagliato e supercarico di impegni e avversità. Tuttavia, da oggi in poi, Giove nel segno, virerà il timone dal lato opposto. Quindi, ci saranno grossi vantaggi e favorevoli occasioni per chi vorrà sposarsi o convivere. Inoltre, arriveranno anche cose buone in altri campi, come quello lavorativo. Quindi, sarà bene pensare al futuro in maniera positiva.

Ecco i pianeti che daranno il meglio a questi segni

Terzo classificato per l’anno nuovo è il Cancro, che a Natale ha avuto le stelle un po’ girate. Quindi, non è andata benissimo la prima decade del periodo festivo, ma andrà meglio la seconda, con regali inaspettati. A partire dal periodo estivo, questo segno ha avuto vari ostacoli e non sono mancate le difficoltà. Tuttavia, è bene che torni a sorridere perché il 2023 sarà tutto un’altra cosa.

Ma a parte i tre sul podio, vi sono ottime prospettive di successo per questi altri segni dello zodiaco. Tra di essi abbiamo lo Scorpione che a Natale non è stato al top. Tuttavia, avrà la possibilità di realizzare qualcosa che aveva pianificato e su cui aveva puntato a novembre. Ebbene, l’evento si verificherà a gennaio 2023. Quindi, il consiglio è quello di tenere duro perché le cose auspicate arriveranno.

Ottime prospettive di successo per questi segni che con il 2023 saranno più fortunati

Finalmente, si prospettano giorni migliori anche per altri segni, come: il Sagittario. Per esso, si aprono possibilità favorevoli di viaggiare ed incontrare nuove persone. Gli stranieri, infatti, rappresentano un punto di attrazione per il Sagittario. In definitiva, gli appartenenti a questo segno devono aprire la stagione agli incontri, fare nuove esperienze, perché la fortuna gli arriderà.

Infine, nella lista di coloro cui il nuovo anno riserverà fortuna, ci sono i Gemelli. Per loro, il Natale è stato tranquillo e il Capodanno sarà ancor meglio. Anche gli appartenenti a questo segno si riscatteranno, raccogliendo i frutti di un impegno profuso nel 2022. Per loro, la data fortunata è il 6 gennaio.