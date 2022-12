 I capi di tendenza da indossare durante il Natale che andranno di moda anche nell’anno nuovo

Con la pandemia alle spalle, la moda comfy lascia spazio a capi estrosi da vere protagoniste. Diciamo addio alla tuta, alla felpa con il cappuccio e ai maxi maglioni. A Natale e nel nuovo anno la moda che torna è scintillante, fresca e pone il corpo al centro.

È arrivato il momento di cambiare l’armadio. Se fino ad ora il nostro capo preferito era la tuta da ginnastica in cotone, da oggi non lo sarà più. Tutta quella moda comfy, che abbiamo avuto il modo di assaggiare durante la pandemia, svanirà. La potremo indossare magari quando siamo a casa sul divano a guardare qualche serie TV di Netflix, oppure mentre stiamo cucinando i biscotti. Ma per uscire e vivere la città i look richiesto sarà scintillante e da vera protagonista della notte.

È ormai chiaro a tutti il grande ritorno dello stile Y2K che ha invaso le passerelle dalla spring-summer 2023. Un look che si compone di tutti quegli stilemi che hanno contribuito a rendere indimenticabili, ma anche da dimenticare, i famosi anni Duemila. Degli anni di grande crescita, di forte cambiamento e di boom sotto diversi aspetti.

“Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la sua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo”, Socrate. Ed è proprio con questa lettura che dobbiamo affrontare il nuovo: costruendolo, senza combattere il passato che ormai è parte della nostra storia.

I capi di tendenza da indossare per il 2023 e le feste di Natale

Un nuovo anno arriva e la moda lo accoglie con sfarzo e luce. Addio look comodi da casa perché adesso la silhouette si fa luminosa.

Dopo svariati anni a coprire il corpo finalmente si torna a scoprirlo. Tantissime infatti le proposte mini di alcuni dress, ma anche le proposte cut-out e di pizzo. Brand come Andreadamo, Nensi Dojaka e Christopher Esber ne hanno fatto la loro bandiera.

La moda punta poi sul tema della luce, e così glitter, scintillii, paillettes e strass piovono su jeans, gonne e t-shirt. Come ad esempio The Attico, Des Phemmes, Valentino o Dolce&Gabbana. Ma anche sulle scarpe che diventano preziose. Non pensiamo però alla solita décolleté gioiello, ma anche le sneakers vestiranno gioielli preziosi. Come ad esempio la scarpa Super-Star di Golden Goose impreziosita da cristalli Swarovski.

Altro tema è poi il movimento, la voglia di tornare a fare, a costruire connessioni e a vedere persone. E così i capi si impreziosiscono di tulle e volant che si muovono al ritmo della nostra quotidianità. Come quelli di Alexander McQueen, Dior, Act n°1 o Giambattista Valli. Ecco allora I look e i capi di tendenza da indossare in queste feste e per tutto quello che sarà il 2023.