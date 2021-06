Questo bellissimo vestito è veramente quello di cui avremo bisogno quest’estate. Un capo leggero, elegante, a tratti sensuale e soprattutto comodo. La silhouette è sempre la stessa, che avvolge il corpo e sottolinea la bellezza delle curve, ma le colorazioni sono tantissime. Ognuna per ogni occasione. Partendo dal nero per la sera elegante, fino all’arancione per la giornata in spiaggia.

Il vestito alla moda comodissimo e bello d’avere quest’estate indossato da tantissime star

Stiamo parlando dello slip dress, che altro non è l’abito sottoveste. Il quale durante il periodo estivo diventa protagonista indiscusso. Se come abbiamo detto prima la silhouette è la stessa, colori e materiali cambiano. Le colorazioni sono tantissime così come le fibre con cui può essere fatto. Si spazia infatti dal semplice cotone alla pregiata seta.

Lo slip dress è un abito minimal, elegante e la sua caratteristica è proprio la spallina fine con la stoffa che avvolge ma non segna. Per questo motivo infatti è considerato un abito sensuale, ma mai volgare. Il vestito alla moda comodissimo e bello d’avere quest’estate indossato da tantissime star è un abito anche molto versatile. Perché può essere abbinato sia a gioielli importanti sia a gioielli più fini. Stessa cosa vale per la scarpa che può essere sportiva o chic a seconda dell’esigenza.

Alcune proposte fashion

I brand che hanno inserito questo prodotto nelle loro proposte per l’estate 2021 sono tantissimi. Infatti lo slip dress si può trovare un po’ ovunque. Ma vediamo alcune proposte fashion. Il mondo del fast fashion come Zara, Mango e H&M offre moltissimi tipi di slip dress. Ma ovviamente non finisce qui perché tra i brand ci sono anche Max Mara con le sue impeccabili creazioni. Poi Patrizia Pepe con le tonalità estive, La Perla con la sua storica expertise nel mondo intimo e Versace con la sua collezione marina.

Approfondiment

Ecco il look alla moda da indossare per splendere in queste notti d’estate.