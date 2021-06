Alcuni termini si presentano così comuni e saldi nel nostro linguaggio che spesso non ci chiediamo da dove vengano. Ma, se ci fermassimo a pensare per qualche secondo, noteremmo che alcune parole sono davvero bizzarre. E soprattutto ci chiederemmo il perché vengono usate per indicare un’azione apparentemente lontana da esse. Per esempio, oggi vogliamo parlare di un termine parecchio usato, soprattutto dalle nuove generazioni. E si tratta del verbo limonare che indica il bacio alla francese.

Spieghiamo dunque con esattezza l’inaspettato e assurdo motivo per cui si dice limonare quando si indica un bacio

Tantissime persone, ormai, usano il termine limonare al posto di baciare. Questa parola, infatti, ormai è entrata nel linguaggio comune e si sente davvero molto spesso. Ma qualcuno si è mai interrogato sulla sua origine? Infatti, quale sarebbe per l’esattezza il collegamento tra un bacio e un limone? Le spiegazioni in realtà sono due. Una riguarda un detto lombardo che coinvolge i fruttivendoli. Infatti, pare che secondo l’usanza, questi fossero soliti vendere i limoni a due a due. Ed è per questo che l’agrume in questo caso indica le coppie e quindi, di conseguenza, anche il bacio. E dunque ecco l’inaspettato e assurdo motivo per cui si dice limonare quando si indica un bacio! Ma ce ne potrebbe essere anche un altro.

Una questione di tradizione o di manualità

Ci potrebbe essere un’altra spiegazione che renderebbe chiaro l’uso di questo termine per indicare ciò che viene chiamato il bacio alla francese. Sembra, infatti, che il termine riprenda il movimento rotatorio che si esegue per spremere l’agrume. Che poi sarebbe simile a quello che si compie quando ci si bacia. Il dibattito è sicuramente aperto. Per chiarire le cose, ci sarebbe anche la Treccani che accanto a limonare indica sia la sua origine settentrionale, sia la possibilità che alluda al movimento della spremitura.

