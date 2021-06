Nonostante il caldo torrido e la voglia di svestirsi non bisogna mai rinunciare al tocco fashion che ci renderà perfette per quest’estate. Perché come ben si sa la moda non va mai in vacanza, ma anzi viene in vacanza con noi. Qual è allora quel look estivo da indossare per essere alla moda? Adesso lo vediamo subito e vediamo anche qualche proposta dal mondo fashion.

Ecco il look alla moda da indossare per splendere in queste notti d’estate

Le notti estive brilleranno con dei look veramente stellari. Infatti per queste notti magiche la scelta dovrà ricadere su abiti paillettes. Ma ovviamente non solo abiti ma anche completi o top. Vediamo allora quali sono le proposte dal mondo del lusso.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

Alcune idee dal mondo della moda

Partiamo da un brand che fa della luce la sua storia. Paco Rabanne infatti propone vestiti oro e argento super brillanti: sia con paillettes sia con applicazioni circolari e triangolari luminose. Un altro brand che propone le paillettes su dei magici long dress è Valentino. Infatti Pierpaolo Piccioli immagina una donna avvolta dalla luce.

Mini dress luccicanti invece per Balenciaga che propone un vestito semplice con le spalline. Anche Celine propone vestiti dalla semplice vestibilità ma dal tocco super fashion. Per una serata di gala o per un evento importante Alexandre Vauthier crea un abito lungo di paillettes che pone l’accento sulla vita.

Ma ovviamente le proposte non finiscono qui

Ad esempio Chanel, storica maison francese, immagina la sua donna vestita con dei completi di paillettes blu profondo. Punta sul completo, ma questa volta argentato, anche Louis Vuitton che abbina il suit a delle scarpe gialle e una T-shirt bianca.

Per una serata quindi magica e da ricordare ecco il look alla moda da indossare per splendere in queste notti d’estate.

Approfondimento

Stupenda scarpa estiva da abbinare con quello che si ha nell’armadio perché sta bene con tutto.