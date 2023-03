Il tuo gatto miagola sempre? Se il gatto si lamenta troppo ecco come farlo smettere e quando è il caso di preoccuparsi

I gatti hanno un modo di esprimersi davvero particolare e qualche volta possiamo rimanere perplessi non riuscendo ad interpretare i loro gesti. Ma cosa succede se il gatto miagola in maniera insistente? Oggi vogliamo spiegarti le possibili ragioni e come comportarsi in questi casi.

I gatti sono enigmatici e in grado di stupirci sempre con i loro comportamenti a volte a dir poco bizzarri. I cuccioli miagolano alla mamma se hanno fame o paura, ma crescendo il comportamento del gatto cambia. Con l’avanzare dell’età, il gatto generalmente miagola per interagire con noi.

Ovviamente, la frequenza del miagolio dipende da diversi fattori, come il carattere del gatto e la sua razza. Tuttavia, se ci accorgiamo che improvvisamente il gatto inizia a lamentarsi e a miagolare in modo insistente sicuramente sta cercando di dirci qualcosa. Con questo articolo ti spieghiamo come capire il motivo di questo comportamento e che cosa fare.

Il tuo gatto miagola sempre sia di giorno sia di notte? Potrebbe sentirsi solo

Sebbene siano animali piuttosto indipendenti, i gatti sanno dimostrare affetto e amano riceverlo. I gatti hanno bisogno di attenzioni e non amano stare da soli per troppo tempo. Se dopo una lunga assenza, una volta giunto a casa, il gatto miagola a lungo, ritagliati del tempo per giocare con lui. In questo modo, riuscirai a tranquillizzarlo velocemente.

Se il gatto miagola molto, potrebbe avere fame. Tuttavia, i gatti sono soliti chiedere cibo ogni qual volta ci vedono mangiare oppure avvicinarci alla cucina. Ti consigliamo di dare da mangiare al gatto in orari prestabiliti e di non assecondare tutte le sue richieste. Lasciagli a disposizione delle crocchette alle quali può accedere giorno e notte. In questo modo, il gatto non prenderà cattive abitudini.

Stress e invecchiamento: 2 cause comuni che portano il gatto a lamentarsi spesso

Un trasloco o un cambiamento improvviso delle sue abitudini possono stressare il nostro animale domestico. I gatti sono animali abitudinari e stravolgere la loro routine o apportare cambiamenti drastici in casa o nella loro quotidianità potrebbe farlo soffrire. In questo caso, il gatto mostrerà il suo malessere miagolando spesso. Cerca di aiutare il tuo gatto ad abituarsi al cambiamento dandogli attenzioni e standogli vicino.

Esattamente come gli umani, purtroppo anche i gatti invecchiano. Anche loro possono sentirsi disorientati e richiedere più cure ed attenzioni. Il modo che usano per richiedere il nostro aiuto è senza dubbio miagolare.

Se il gatto non è sterilizzato, potrebbe miagolare nella stagione degli amori

Il periodo del “calore” dei gatti inizia intorno al mese di febbraio e finisce all’incirca ad ottobre. Se in questo lasso di tempo il tuo gatto non sterilizzato miagola forte e spesso, non dovrai stupirti. Informati dal veterinario e scopri se è il caso di sterilizzare il tuo animale domestico e per conoscere procedure e costi. In questo modo, il gatto non soffrirà più.

Quando bisogna preoccuparsi?

Se il tuo gatto miagola sempre potrebbe stare male e mostrarti in questo modo il suo malessere. Il consiglio è quello di rivolgersi al veterinario per farlo visitare. Qualsiasi sia il motivo del suo comportamento, è importante non punire il gatto, perché potresti rischiare di peggiorare la situazione.