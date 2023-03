Le migliori azioni di giornata tra le Mid Cap sono state le SECO con un rialzo superiore al 4%. Questo titolo, molto attivo nel settore tecnologico sembra essersi risvegliato dopo un lungo periodo di letargo. Nonostante il settore tecnologico sia uno dei migliori di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 30%, queste azioni stanno registrando una performance negativa. Potrebbe essere questa l’occasione per ripartire al rialzo?

Le migliori azioni di giornata tra le Mid Cap puntano obiettivi molto ambiziosi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 6 marzo a 5,13 euro, in rialzo del 4,01% rispetto alla seduta precedente.

Due sedute di fila con rialzi così importanti non si vedevano da inizio anno. Speriamo solo che l’epilogo sia diverso. In quell’occasione, infatti, è iniziato un movimento ribassista durato per circa 3 mesi.

Tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e non poteva essere altrimenti.

Guardando il grafico notiamo che solo una chiusura giornaliera superiore a 5,224 € potrebbe sancire la svolta rialzista. In questo caso gli obiettivi potrebbero essere quelli indicati in figura con un potenziale rialzista di breve di oltre il 20%.

La valutazione del titolo

Se si guarda alla valutazione sulla base dell’analisi fondamentale si scopre che il titolo è fortemente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili è circa due volte superiore a quello medio del settore di riferimento. Anche il rapporto tra prezzo e fatturato è molto elevato (vale 3,2x) non solo rispetto al settore di riferimento, ma anche in assoluto. Infine, se si considera il Price to book ratio la sopravvalutazione scende a circa il 40%

La forte sopravvalutazione è confermata dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, parliamo di una sopravvalutazione di circa il 100%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio calcolato partendo dalle raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione del 75% circa. Molto interessante è anche la dispersione tra le raccomandazioni degli analisti che si aggira intorno al 7%. Ciò vuol dire che i 4 analisti che coprono il titolo hanno visioni molto simili tra loro.

