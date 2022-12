Il trucco natalizio più bello per farsi ammirare? Ecco i segreti per occhi azzurri, verdi o marroni

Tra mille preparativi si arriva alla Vigilia di Natale a volte un po’ stanche. Bisogna curare lo stesso ogni dettaglio, dall’abito alle scarpe. Il trucco delle feste dev’essere speciale. Scopriamo qualche spunto continuando la lettura.

Quando inizia il mese di dicembre si comincia il conto alla rovescia. È diverso da quello verso la mezzanotte di Capodanno. Parliamo dei giorni che mancano a Natale.

I bambini attendono vacanze e regali, gli adulti pensano alle riunioni in famiglia o alle cene tra amici. Specialmente le donne tengono a fare bella figura con un ottimo outfit. Vestiti e capelli devono essere impeccabili per le festività natalizie o Capodanno. Non dimentichiamo il trucco. Dopo aver apparecchiato la tavola e sistemato una teglia in forno, bisogna dedicare un po’ di tempo a rendere lo sguardo più bello.

Il trucco natalizio più bello per farsi ammirare? Luminoso e chic

Siamo abituate a truccarci usando spesso i soliti colori. Per le feste possiamo osare qualcosa di diverso. Partiamo dal cenone della Vigilia di Natale o di Capodanno.

Dopo aver deterso il viso, applichiamo una base idratante. Facciamo asciugare e usiamo il nostro fondotinta. Se abbiamo delle occhiaie blu evidenti, usiamo anche il correttore arancione. Sfumiamo bene il tutto e procediamo. Come base sulla palpebra possiamo mettere il primer, altrimenti andiamo avanti.

Il nostro abito potrà essere rosso, blu, nero, non importa. Facciamoci guidare dal colore dell’iride.

abbiamo gli occhi azzurri applichiamo su tutta la palpebra mobile un colore chiaro, anche un tortora o un neutro. Adesso sfumiamo la piega con un ombretto azzurro e facciamo lo stesso sulla rima inferiore. Ora mettiamo un ombretto glitterato oro al centro della palpebra superiore. Definiamo l’occhio con eyeliner, matita e mascara.

Usiamo poco illuminante sotto l’arcata sopracciliare e sugli zigomi. Mettiamo un blush e un rossetto rosso ciliegia. Per il giorno eviteremo i glitter.

Il make-up delle feste adatto agli occhi verdi

Per un trucco adatto agli occhi verdi possiamo scegliere dei colori particolari. Dopo aver eseguito i soliti passaggi per la base, applichiamo un ombretto viola sulla palpebra. Con una matita ben temperata disegniamo la rima superiore e inferiore dell’occhio. Possiamo fare la coda o preferire l’eyeliner. Se siamo poco sicure, facciamoci aiutare dal manico di un cucchiaino per una linea più netta da sistemare dopo.

Ora con un ombretto rosato sfumiamo la piega. Applichiamone uno argento nella parte interna dell’occhio vicino al naso e a metà della rima inferiore. Il rossetto sarà rosso oppure violetto. Potremmo optare anche per un lip gloss rosato. Per il giorno sceglieremo un lilla.

Il trucco natalizio per gli occhi marroni

Sugli occhi marroni potremmo mettere pochi colori ma d’effetto. Ad esempio, sopra un nocciola stendiamo un bel bronze luccicante. Sfumiamolo con un marrone verso l’esterno e poi mettiamo l’eyeliner. Nella piega sfumiamo un colore un po’ più chiaro. Mettiamo la matita sulla rima inferiore e poi l’illuminante all’interno dell’occhio.

Potremo giocare con le nuances del marrone di giorno o scegliere solo panna e eyeliner per un trucco retrò.

Il trucco natalizio più bello per farsi ammirare? Questi spunti potranno servire per un tocco di classe nei giorni più magici dell’anno.