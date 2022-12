Basta con le solite lenticchie in umido, è questa la zuppa buona e profumata da provare subito!

Stanchi della solita ricetta con le lenticchie? Allora dobbiamo assolutamente voltare pagina e provare questa zuppa speciale. Si prepara in un battibaleno e profumerà tutta la cucina. Vediamo come cucinarla e cosa ci servirà.

Uno degli ingredienti più amati a Capodanno sono di certo le lenticchie. Questi legumi sono eccezionali in accompagnamento al cotechino, ma anche in una deliziosa pasta. Eppure, uno dei modi in cui più spesso le si cucina prevedrebbe la cottura in umido. Saranno così tante le occasioni in cui le abbiamo preparate così che forse ne avremo abbastanza. Per cambiare ricetta, non ci sarà niente di meglio che una prelibata e fumante zuppa casalinga. Non la solita, ma una variante sfiziosa e facilissima alla quale non sapremo più rinunciare.

Diciamo basta con le solite lenticchie in umido e prepariamo questo piatto facilissimo!

Vediamo subito gli ingredienti per cucinare 4 porzioni della nostra zuppa:

400 g di lenticchie;

1,5 l di brodo vegetale;

50 g di prosciutto crudo;

5 cucchiai di olio di oliva;

1 cucchiaino di semi di cumino;

1 limone;

1 carota;

1 cipolla;

una foglia di alloro;

sale e pepe.

Diamo il via alla preparazione lavando bene le verdure. Poi raschiamo la carota e puliamo la cipolla. Mettiamo due terzi di scorza del limone in un mixer con le verdure e frulliamo tutto insieme. Continuiamo tagliando in pezzetti il prosciutto. Buttiamo questo e il mix di verdure in una casseruola, poi aggiungiamo 3 cucchiai d’olio, cumino e alloro. Soffriggiamo a fuoco lento finché le verdure non avranno preso la doratura desiderata. Nel frattempo, iniziamo a lavare le lenticchie. Dopo averle sgocciolate le aggiungiamo nel tegame e versiamo il brodo caldo.

Proseguiamo la cottura per un’altra oretta a fiamma media, con sopra il coperchio. Ogni tanto ricordiamoci di mescolare ed eventualmente aggiungere del brodo. Al termine della cottura possiamo spegnere i fornelli e insaporire tutto con una punta di sale. Non ci resta che impiattare la zuppa arricchita da un filo d’olio, qualche goccia di succo di limone e una spruzzata di pepe.

Cosa fare con quelle avanzate?

Se passato Capodanno abbiamo avanzato un bel po’ dei nostri legumi, non temiamo. Possiamo sfruttarli di nuovo in cucina per realizzare alcune pietanze deliziose, perfette anche per dire basta con le solite lenticchie in umido. Una di queste prevede la preparazione di fantastiche polpette. Sarà sufficiente frullare i legumi con della mollica di pane, un goccio d’olio EVO, uno spicchio d’aglio e una patata. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e pepe per dare sapore. Infine dovremo ricavare delle sfere dall’impasto ottenuto e friggerle in padella.

La seconda alternativa vuole invece che si cucini un hamburger invitante. Si parte saltando velocemente le lenticchie in padella con olio, aglio e rosmarino. Mentre aspettiamo che si raffreddino lessiamo una patata, quindi sistemiamo ancora una volta tutto nel frullatore. Versiamo anche un cucchiaio di curcuma, per dare una nota speziata. Ottenuto un composto omogeneo aggiungiamo del pangrattato, poi creiamo con le mani la forma dell’hamburger. Cuociamolo sulla piastra per qualche minuto, per fargli prendere la crosticina.