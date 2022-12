5 vini da abbinare per la cena o il pranzo di Natale per bollito, baccalà, panettone e pandoro

Per completare un grande piatto serve l’accompagnamento di un buon vino. Alcune ricette sono diffuse in vaste aree d’Italia, così possiamo trovare alcuni consigli generali molto utili.

Noi italiani siamo appassionati di buon cibo e di ottime ricette. Riteniamo il pasto un momento molto importante per condividere la propria felicità. E la prima regola per un buon anfitrione è saper pensare a molte esigenze diverse. Ad esempio, deve essere in grado di provvedere anche alla preparazione di una bella tavola evitando gli errori più comuni. Potrebbe così pensare a provvedere per i propri ospiti 5 vini da abbinare per i piatti tipici di carne e pesce delle festività natalizie e del Capodanno.

Dal primo al dolce

Il brodo di cappone è un ingrediente tipico delle festività in molte regioni italiane. L’abbinamento per le ricette oleose e sugose come i passatelli in brodo è quello di un vino tannico in grado di asciugare il palato. Ecco allora che la scelta potrebbe ricadere su un Sagrantino di Montefalco oppure sul Barbaresco.

Per il più classico bollito invece la scelta dovrebbe essere direzionata verso un vino che ha un potere tannico tenue ed una generale freschezza. Qualche nota acida potrebbe non guastare. In generale ottime scelte potrebbero essere per le loro caratteristiche il Dolcetto del Piemonte e anche il Bardolino, un vino della provincia di Verona dalla gradazione piuttosto tenue ma dalla grande bevibilità.

Per il cotechino invece ricerchiamo la nota giovanile e talvolta frizzante del Lambrusco. Se invece siamo alla ricerca di un prodotto dolce ma dall’aroma più maturo e classico, il Rosso di Montefalco potrebbe fare al caso nostro.

Se la cena dovesse essere a base di pesce, molto probabilmente potremmo trovarci di fronte il più classico dei baccalà. In questo caso il passaggio d’obbligo potrebbe essere un bianco saporito e piuttosto pungente, specie se lo mangiamo alla vicentina. Ma evitiamo prodotti troppo possenti e mielosi in generale, visto che notoriamente i pasti delle festività vanno per le lunghe. Ecco allora che un Vermentino di Sardegna potrebbe rappresentare un’ottima scelta. In caso di baccalà fritto potremmo azzardare addirittura l’abbinamento con qualche bollicina. Uno spumante brut, per la precisione, potrebbe deliziare il palato dei nostri ospiti sorprendendoli.

5 vini da abbinare per i piatti tipici di carne e pesce delle festività

Per quanto riguarda i più classici dei dolci non sentiamoci vincolati esclusivamente ai grandi cult ed intramontabili della tradizione italiana e francese. Spumanti e Champagne ci inondano con la loro gioia contagiosa, ma esistono molti altri prodotti raccomandabili.

Alla rotonda dolcezza del pandoro potremmo avvicinare il sapore agrumato di un passito bianco. Sulla scelta del pandoro ricordiamo che secondo le indagini delle associazioni dei consumatori ottimi prodotti si trovano anche presso la grande distribuzione.

Ai canditi e alle uvette del panettone, invece, possiamo abbinare un vino liquoroso e dalla consistenza maggiore, quali il Passito Malvasia delle Lipari o addirittura una Vernaccia come quella di Serrapetrona.