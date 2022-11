Non tutti sanno come funziona il forno a vapore e come cucinare alcune invitanti ricette

Le cucine domestiche si stanno sempre più trasformando in cucine professionali. Sono tanti gli apparecchi che usiamo per facilitare la preparazione dei cibi. Tra i tanti elettrodomestici abbiamo i robot da cucina che affettano, tritano e sminuzzano. Aggiungiamo poi l’immancabile frigorifero, la bistecchiera elettrica, la friggitrice ad aria e così via. Oltre ai fornelli usiamo spesso anche il forno. Che sia a gas o elettrico, a volte lo alterniamo con quello a microonde o al fornetto alogeno.

Un tipo di forno dapprima usato solo dagli chef da qualche tempo possiamo installarlo anche a casa. Parliamo del forno a vapore.

Non tutti sanno come funziona il forno a vapore delle cucine moderne

La cottura del cibo permette di assimilare meglio molte sostanze. Alcuni alimenti, inoltre, non potrebbero altrimenti essere commestibili. Ci sono molti sistemi usati per cuocere e la cottura a vapore fa parte soprattutto della tradizione orientale. Con un contenitore bucherellato e una fonte di calore sotto a un recipiente d’acqua i cibi si cuociono sfruttando, appunto il vapore.

Un sistema simile è quello che si trova nei forni di nuova generazione, bisogna versare dell’acqua nel serbatoio che alimenta una caldaia interna. L’acqua viene scaldata e nebulizzata.

Ci sono forni solo a vapore e anche quelli combinati con cottura statica o termoventilata. Il calore e l’umidità permetterebbero al pane, alle verdure, alla carne e pure a pesce e lasagne di risultare cotti ma non troppo asciutti. In aggiunta si avrà una leggera crosticina all’esterno. In alcuni elettrodomestici ci sono pure dei programmi preimpostati per facilitarne l’uso, altrimenti basterà seguire le istruzioni per selezionare la temperatura.

Come preparare un secondo piatto gustoso

Non tutti sanno come funziona il forno e quanti vantaggi ha. La cottura a vapore manterrebbe inalterate le proprietà degli alimenti riducendo anche l’utilizzo di grassi. Per uno sformato di salmone occorrono:

600 g di filetto di salmone;

400 ml di panna;

un cucchiaio di maionese;

un limone non trattato;

trito di erbe aromatiche;

sale e pepe.

Tagliamo a pezzi piccoli il salmone e frulliamolo velocemente. Aggiungiamo la panna, la maionese, un pizzico di sale e di pepe e il succo di limone. Mescoliamo e versiamo in uno stampo da plumcake imburrato. Cuociamo nel forno a vapore nella penultima posizione a circa 80 gradi per 45 minuti. Utilizziamo gli stampi consigliati dal produttore del forno. A fine cottura, sformiamo il salmone e cospargiamolo di erbe aromatiche tritate finemente. Lasciamo riposare e serviamo a fette.

Altra ricetta salata da cuocere con il vapore

Se vogliamo preparare una focaccia, impastiamo 500 g di farina con una bustina di lievito istantaneo e 350 ml d’acqua tiepida. Aggiungiamo il sale, continuiamo a lavorare e facciamo riposare per 30 minuti. Riprendiamo l’impasto, stendiamolo su una teglia oliata e aspettiamo altri 15 minuti. Con le dita facciamo dei buchetti e spargiamo rosmarino, sale grosso e un filo d’olio. Inforniamo a 230 gradi per 20 minuti. Temperatura e tempi di cottura potrebbero variare in base alla marca del forno a vapore. Dunque non tutti sanno come funziona il forno a vapore ma possiamo sfruttarlo davvero in tanti modi.