Il trucco levigante e luminoso perfetto per over 50 invitate a un matrimonio? Ecco come realizzarlo a casa

Il trucco levigante e luminoso perfetto per over 50-proiezionidiborsa.it

Sei stata invitata a un matrimonio e non sai come truccarti? Ecco qualche idea per un make up semplice ma d’effetto, da copiare a Kate Middleton.

Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate si apre ufficialmente la stagione dei matrimoni ed è impossibile non essere invitate almeno ad una cerimonia. Se è pur vero che è una gioia condividere questo importante avvenimento con gli sposi, non mancano comunque alcune problematiche a cui ovviare. Prima tra tutte, la questione dell’outfit, che deve essere consono e possibilmente di tendenza senza però mettere in ombra quello della sposa. Non meno importante la questione trucco e acconciatura, per cui di solito è previsto un appuntamento da parrucchiere ed estetista di fiducia. Questo significa altre spese che vanno ad aggiungersi a quelle già ipotizzate per trovare l’abito giusto.

In ogni caso, non abbatterti, perché puoi realizzare il trucco levigante e luminoso perfetto per over 50 anche a casa. Una buona ispirazione, tra l’altro, arriva come sempre dalla principessa Kate Middleton, che ha recentemente partecipato alle nozze in Giordania.

Parola d’ordine: semplicità

Anche in qualità di invitata a un matrimonio, Kate ha catturato l’attenzione: sofisticata ed elegante pur avendo optato per un look assolutamente delicato. Per quanto riguarda l’outfit, la Middleton si è orientata su un abito rosa cipria impreziosito da drappeggi e ricami.

Sul fronte make up, poi, la principessa ha scelto di rimanere sul tema romantico, ottenuto con buon uso di blush pesca e illuminante glow. Infine, l’acconciatura: capelli mossi con onde definite ma allo stesso tempo morbidissime e ovviamente extra lucide.

Il trucco levigante e luminoso perfetto per over 50 magari invitate a nozze che sta bene con qualsiasi look

Un altro tipo di make up facilmente abbinabile a vari outfit e che tende a illuminare il volto definendo i lineamenti è lo shimmer pink. Leggero ed efficace, questo trucco è perfetto soprattutto per chi ha carnagione chiara e capelli biondi, ma è così minimal che sta bene a tutte. La nuance dominante, come nel caso di Kate, è appunto il rosa: scegli la sfumatura che preferisci in versione rossetto cremoso, blush e ombretto. Altrettanto delicata è la combinazione make up che vede protagonisti il bronzo e l’argento, calda e luminosa. In questo caso, il bronzer è il fiore all’occhiello della base viso per un effetto abbronzatura naturale, mentre le labbra si vestono di toni nude.

Una variazione molto simile è poi quella del burnt orange, fondata sul connubio dei colori terrosi marrone e arancione, abbinata a un rossetto nude. Se invece preferisci orientarti su un make up più deciso, potresti mixare il rosa con il grigio antracite, applicando sulle labbra un gloss lucido. Dal rosa si può passare all’azzurro, virando su un ombretto metallico da abbinare ad un rossetto nude glossy. In alternativa, nulla vieta di concedersi un classico smokey eyes, a patto però di preferire il marrone al nero. Oppure, punta sull’altrettanto iconica combinazione di eyeliner cat eye nero e rossetto rosso, a condizione di smorzarla con un abito poco appariscente.