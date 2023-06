Pelle levigata senza imperfezioni come una bambola di porcellana, ecco come curava corpo e viso la regina Maria Antonietta

Pelle levigata senza imperfezioni come Maria Antonietta-Élisabeth Louise Vigée Le Brun, Public domain, via Wikimedia Commons

Quando pensiamo a una pelle liscia e luminosa tendiamo ad associarla alle bambole e alle dame che spesso ne sono ispirazione. Dame che compaiono in antichi dipinti con una pelle diafana di porcellana. Basti pensare ai tanti ritratti della Regina Maria Antonietta. Ebbene, probabilmente non doveva essere dissimile da come appare sulla tela, perché la sovrana di Francia dedicava parecchio tempo alla sua beauty routine basata su prodotti naturali. Vediamo in cosa consisteva e cosa usava, potremmo trovarvi dei consigli davvero preziosi per la nostra pelle.

Tante sono le donne considerate più belle della storia e tra loro rientra Maria Antonietta d’Asburgo. Austriaca, ma divenuta giovanissima Regina di Francia, un destino che la condurrà alla ghigliottina in seguito alla Rivoluzione Francese del 1789. Nota è la leggenda, infondata, secondo la quale avrebbe risposto di dare dei croissant al popolo che chiedeva il pane. Un mito, il suo, tramandato anche sullo schermo, ad esempio nel film Marie Antoinette di Sofia Coppola e nell’anime Lady Oscar. Nell’immaginario comune, oltre al suo carattere rappresentato per lo più spendaccione e capriccioso, trova ampio spazio la sua proverbiale bellezza.

Una bellezza che possiamo ammirare nei suoi ritratti e presente anche nella sua bibliografia. Ne trattano diversi libri che, nel ripercorrerne la vita e ricostruirne la figura, ci danno modo di apprendere anche i suoi rituali di bellezza, alquanto moderni per l’epoca.

I segreti di Maria Antonietta per avere una pelle levigata senza imperfezioni come una bambola di porcellana

In un’epoca in cui l’igiene era un optional, la regina francese era davvero un’eccezione. Se abbiamo presente la scena del film in cui, Kirsten Dunst che l’interpreta, sta immersa in una vasca, dovremmo sapere che è una ricostruzione alquanto veritiera. Maria Antonietta, infatti, si lavava con frequenza e utilizzava anche il profumo. Sebbene sembrerebbe che nella vasca non si svestisse completamente, ma indossasse una camicia.

Durante il bagno inoltre si dice utilizzasse, oltre a una saponetta profumata, qualche piccolo stratagemma per curare la propria pelle. Inseriva nella vasca, all’interno di un cuscinetto, pinoli, mandorle dolci e semi di lino. Ingredienti che spesso troviamo anche nei nostri cosmetici, infatti avrebbero proprietà antiossidanti utili per contrastare l’invecchiamento della pelle, nonché idratanti. Ci sorprenderà poi scoprire il fatto che anche la Regina facesse lo scrub. Infatti, mentre si lavava, passava sulla pelle dei sacchetti di mussola contenenti della crusca, così da esfoliare le cellule morte.

Cura del viso e delle mani

Per quanto concerne la pelle del viso, adottava diversi trucchetti. Prima di tutto utilizzava un detergente sicuramente a noi poco gradito. Infatti, l’ingrediente principale sarebbero stati dei piccioni stufati. Vi si univa poi succo di meloni, cetrioli e limone, tutti e tre conterrebbero antiossidanti. Il limone inoltre sarebbe anche antimicrobico e astringente. Vi compariva, assieme a tanti altri ingredienti, anche il succo di ninfee. Queste ultime utilizzate anche nella cosmetica odierna perché sarebbero ritenute responsabili dell’elasticità cutanea. Avrebbe poi usato un tonificante ricavato dalla vite, che avrebbe proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per concludere, si sarebbe concessa poi una maschera fai da te composta da un paio di cucchiai di cognac, succo di limone, latte e un albume d’uovo. Ricordiamo che il cognac, contenendo alcol, potrebbe irritarci. L’albume d’uovo invece, essendo proteico, sarebbe nutriente per la cute, mentre il latte avrebbe una risaputa azione idratante.

Per il viso poi utilizzava prodotti sbiancanti e cipria bianca, d’altronde il colorito diafano era regale. Applicava poi dei finti nei per nascondere possibili cicatrici del viso. Non trascurava poi la pelle delle mani. Per mantenerla morbida e priva di screpolature, Maria Antonietta dormiva con guanti contenenti cera, acqua di rose e olio di mandorle, insomma tre prodotti emollienti che usiamo ancora oggi. Ecco, dunque, alcuni antichi rimedi per una pelle levigata senza imperfezioni come una bambola di porcellana per corpo, viso e mani, alcuni sembrerebbero ancora oggi validi. Ovviamente per una pelle liscissima dovremo anche eliminare i peli e potremmo farlo ad esempio coi metodi indiani. Ricordiamo poi che per renderla tonica contano anche le abitudini sportive e alimentari.