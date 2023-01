Il taglio medio di Jenna Ortega aka Mercoledì Addams è il trend hair del nuovo anno

Protagonista delle serie TV di successo su Netflix “Mercoledì”, Jenna Ortega è anche icona di stile. Sono tutte impazzite per il look un pochino gothic della serie e adesso spetta al taglio di capelli.

Oggi è sulla bocca di tutti con il suo look gothic, il suo fare da outsider e il suo fascino, “Mercoledì” di Tim Burton è una delle serie TV su Netflix più viste dell’anno. Tanti i fattori che l’hanno reso un prodotto di successo: amori, dramma, colpi di scena e ovviamente la mano saggia del direttore.

Una serie di vero successo

Da quando è uscita la serie, su TikTok non si fa altro che sentire la colonna sonora della pellicola. Musica su cui diversi content creator improvvisano balletti oppure raccontano la loro vita. Non solo trend musicale, ma anche trend per il guardaroba: infatti dall’uscita della serie molte persone stanno impazzendo per il look gothic college.

Ma potevamo fermarci qui? Ovviamente no, la star di Mercoledì Addams è pronta a sfoggiare un look che sarà il trend del 2023. Un taglio di capelli veramente wow. E non dobbiamo assolutamente dimenticare che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. “È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il Mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore”, hanno raccontato Alfred Gough e Miles Millar, showrunner e produttori esecutivi della serie, a Tudum.com, portale legato a Netflix.

Il taglio medio di Jenna Ortega

A farsi questo taglio moltissime star, ma al momento quella più chiacchierata è Jenna che sceglie di sfoggiarlo senza rinunciare alla sua frangia. Quindi significa che si può portare sia con la frangia sia senza.

Il taglio di cui stiamo parlando si chiama chopped bob, in italiano “caschetto spezzettato”. Questo si presenta come un taglio volutamente frastagliato, con movimento e volume. Nello specifico il taglio medio di Jenna Ortega prende ispirazione da uno dei trend del momento: ovvero il glam grunge, che mixa ispirazioni rock e dark con vibes anni ’90 ma in versione contemporanea.

Questo taglio può essere fatto su tutti i tipi di capelli ed è la loro struttura a determinare il taglio. Il risultato finale deve essere quello più naturale possibile, super semplice e autentico. Se abbiamo la chioma liscia e folta, allora possiamo optare per una scalatura decisa. Se abbiamo i capelli fini andiamo su un layering leggero, sui mossi e sui ricci invece stratifichiamo per non snaturarli.