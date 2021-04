Spesso ci troviamo a casa con piccole problematiche che non sappiamo come risolvere. Non molti sanno però che ognuno di noi possiede in casa un oggetto portentoso e dai 1.000 utilizzi che fa sempre al caso nostro. Vediamo allora assieme le tre fantastiche e sorprendenti tecniche di riutilizzo dei fogli di alluminio che non ci saremmo mai immaginati.

Liberarsi di insetti e scarafaggi in cucina

Una fantastica idea per riutilizzare, grazie al riciclo creativo, la carta stagnola è quella di servircene in cucina per liberarci di insetti e scarafaggi. Questo trucco è tanto semplice quanto efficace. Capita spesso, nelle cucine, di trovare piccoli insettini che si insidiano e nascondono negli angoli bui degli armadi e degli stipetti. Possiamo però rendere inospitali questi luoghi grazie a qualche semplice foglio di alluminio. Foderando gli scaffali e i mobiletti con dei fogli di alluminio rifletteremo la luce in tutti gli angoli, aumentando così la luminosità e respingendo questi insetti.

Cambiare la misura alle batterie

I fogli d’alluminio sono anche perfetti per permetterci anche di usare, quando necessario, batterie più piccole rispetto a quelle che ci servono. Capita spesso infatti di trovarsi ad aver bisogno di batterie di tipo AA, ma avere soltanto quelle più piccoline, della tipologia AAA. Normalmente in questi casi dovremmo uscire a comprarne nuove: possiamo però evitare questa spesa in più grazie a pochissima carta stagnola. Basterà avvolgere un foglio d’alluminio intorno al polo negativo della batteria (quello piatto) per poterne adattare la lunghezza. La stagnola fungerà allora da conduttore, permettendoci così di risparmiare tempo e denaro.

Sigillare i pacchetti aperti

I fogli di alluminio sono anche utilissimi per aiutarci a conservare cibo e alimenti acquistati sotto forma di pacchetti. Se alla fine di una festa, o anche solo di una serata film, non vogliamo buttare patatine e popcorn rimasti, la stagnola farà al caso nostro. Dovremo semplicemente avvolgere una strisciolina di stagnola al bordo aperto del pacchetto e sigillare il tutto passandoci sopra il ferro da stiro. In questo modo conserveremo al chiuso questi alimenti senza spendere un soldo.

Ecco, quindi, che abbiamo visto le tre fantastiche e sorprendenti tecniche di riutilizzo dei fogli di alluminio che non ci saremmo mai immaginati.

