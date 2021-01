Le insalate in busta sono davvero molto utili. Pratiche e veloci, sono l’ideale quando non si ha tempo o voglia di comprare l’insalata sfusa. Ma una volta aperte se non consumate tutte, è probabile che si finisca per buttare il resto del contenuto. Ecco un trucchetto per risparmiare soldi e avere sempre l’insalata pronta.

Mantenere sempre fresca l’insalata in busta già aperta è possibile

Prima di tutto è necessario fare una distinzione. In commercio esistono principalmente due tipi di insalata in busta. Quella già lavata e pronta da consumare. E quella pronta sì, ma da lavare. Bisogna stare molto attenti quando si fanno gli acquisti. Perché consumare un’insalata lavata è molto importante per evitare di mangiare germi e batteri. Che si annidano tra le foglie di tutti i tipi di insalata.

In generale la maggior parte di insalate confezionate sono già lavate. E per quanto questo sia comodo, è il motivo principale per cui non resistono più di un giorno. Infatti il nemico numero uno delle insalate in busta è l’umidità. E le foglie già state lavate marciscono più velocemente. Ma non a causa della scarsa qualità. Per colpa dell’ambiente che trovano in frigo. Infatti una busta aperta in precedenza, anche se chiusa ad hoc, raccoglierà umidità all’interno. Quindi cosa fare?

Prima di tutto, si può trasferire il contenuto di una busta in un contenitore ermetico. Questo già impedisce all’umidità di formarsi come in una busta già aperta. Ma il vero segreto è un altro. Basta mettere all’interno della busta o del contenitore un foglio di carta da cucina. Esatto, va bene sia la carta assorbente che un tovagliolo di carta. In questo modo il foglio assorbirà tutta l’umidità e la condensa. E le foglie di insalata rimarranno asciutte. Pronte per essere riutilizzate nei giorni successivi.

Allora mantenere sempre fresca l’insalata in busta già aperta è possibile. Che sia solo insalata verde, mista, lattughino, ma anche spinaci o bietole. Servirà solo un po’ di carta e possiamo dire addio agli sprechi. E conservare qualche soldino in più in tasca.

