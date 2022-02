Conservare le cipolle e le patate non è semplice, soprattutto se non si hanno a disposizione gli spazi necessari. Inoltre, in questo periodo d’inverno, se c’è qualcosa che non manca sono proprio cipolle, agli, scalogno e patate. Non sempre si possono acquistare grosse quantità, per cui vediamo come fare per conservare questi ortaggi.

Cipolle, aglio e scalogno sono gli ortaggi che durante il mese freddo di febbraio si possono mettere a dimora in pieno campo. Li avremo così a disposizione dopo almeno 4 mesi, secondo le zone climatiche. Sono le piante più forti e resistenti, che possono sopportare le gelate notturne e anche una certa mancanza d’acqua. Le raccoglieremo, poi, per poterle utilizzare in cucina e usufruire di tutte le loro preziose proprietà, utili alla salute. Vediamo, allora, il trucchetto per conservare facilmente questi ortaggi.

Errori da evitare con patate e cipolle

Quando andiamo a fare la spesa, non possiamo non comprare le cipolle, l’aglio o le patate. Oramai sono degli alimenti irrinunciabili della cucina. Basti ricordare la bagnacauda del Piemonte e la pasta alla genovese.

Arrivati a casa, mettiamo le cipolle in frigo e le patate nel carrellino a più ripiani. Tuttavia, cipolle e aglio non necessitano del frigorifero. Certo, le cipolle e l’aglio amano gli ambienti freschi, ma assolutamente non umidi.

Un altro errore da evitare è di lasciarli nella loro retina o nel sacchetto di plastica. Quest’ultimo non è proprio l’ideale, perché i nostri ortaggi hanno bisogno di aria altrimenti marciscono. La prima cosa da fare, allora, è di liberarli dal sacchetto di plastica. Anche per quanto riguarda la retina, sarebbe meglio levarla e metterli in un posto al buio o almeno all’ombra.

Il trucchetto per conservare facilmente cipolle e patate in casa senza cantina evitando la fuoriuscita dei germogli

Questa ultima operazione è necessaria perché cipolle e patate sono prodotti sensibili alla luce. Abituati a stare sottoterra, a contatto con la luce si attivano certe sostanze e cominciano a germogliare. Inoltre, le patate con la luce rischiano di produrre la famosa sostanza tossica, la solanina.

Alcuni utilizzano un cartoccio per mettere dentro le cipolle o le patate. Potrebbe andare per qualche giorno. Il problema è che non sempre si ha a disposizione un locale buio dove sistemarle. In questo caso, meglio acquistare le cipolle ramate o rosse, che sono quelle che si conservano di più rispetto alle bianche.

Potremmo, invece, provare a metterle in una vecchia federa rovinata di un cuscino. Il cotone fa passare l’aria e, allo stesso tempo, blocca un po’ la luce. Potrebbe essere un piccolo rimedio utile per un breve tempo, se non si hanno molte cipolle o patate.