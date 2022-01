In fatto di cibo e tradizioni gastronomiche, l’Italia è un Paese che non ha rivali. Ogni singola regione del Bel Paese ha infatti numerose ricette tipiche e svariati prodotti locali. Mettersi a fare un elenco è praticamente impossibile. Solo per citare i simboli più eclatanti, ricordiamo la pizza napoletana, il pesto di basilico della Liguria e gli spaetzle del Trentino.

Quest’oggi faremo un viaggio in Piemonte, altra regione che offre moltissime specialità. Pensiamo ad esempio ai golosissimi gianduiotti e al gran fritto piemontese. In questo articolo, parleremo invece della bagna cauda. Si tratta di una salsa molto saporita, a base di olio, aglio e acciughe.

Di solito viene servita come antipasto: calda e per intingervi svariate verdure. Considerando gli ingredienti, è un piatto abbastanza importante dal punto di vista calorico. Inoltre, molto spesso, alla ricetta tradizionale, alcuni aggiungono anche della panna. Senza dimenticare che, a causa della presenza dell’aglio, molte persone faticano a digerirla. Nonostante tutto, però, la bagna cauda è davvero molto gustosa. Perché allora rinunciarvi? Possiamo infatti preparare una versione decisamente più leggera. Nelle prossime righe, vedremo proprio come fare.

Cosa abbinare alla bagna cauda e la ricetta facile per prepararla light e senza aglio per un pranzo sfizioso

Ovviamente, stiamo per proporre una variante della ricetta tradizionale. Si tratta di una versione più leggera, delicata e facile da digerire. Ma non per questo meno saporita.

Ingredienti

500 g di topinambur;

300 g di acciughe;

500 ml di olio d’oliva.

Procedimento

Sbucciare i topinambur, tagliarli a tocchetti e farli bollire per 15-20 minuti. Quando saranno cotti, scolarli e frullarli fino a ottenere una crema abbastanza consistente.

Nel frattempo, pulire le acciughe eliminando sale e lische.

A questo punto, in un tegame (meglio se di coccio), mettere le acciughe e coprirle di olio. Accendere la fiamma e far cuocere a fuoco lento mescolando così che le acciughe si sfaldino e si sciolgano.

Una volta stemperate bene le acciughe, aggiungere anche la purea di topinambur e continuare la cottura ancora per 20 minuti circa. Il fuoco va tenuto sempre molto basso. L’olio, infatti, non deve mai friggere.

I consigli per assaporare al meglio la bagna cauda

L’ideale è portare in tavola la bagna cauda sull’apposito fornellino per mantenerla calda. Se non si ha l’apposito fornelletto, ogni tanto bisognerà farla riscaldare.

Il modo per consumare la bagna cauda è simile al pinzimonio. Bisogna infatti intingervi verdure di vario tipo. L’appetitoso intingolo è in grado di esaltare al massimo il gusto degli ortaggi scelti.

Sicuramente, l’accoppiata eccezionale è quella con i cardi, che vanno precedentemente lavati in acqua e limone. In base ai gusti, sono ottimi anche i peperoni crudi, il sedano, le carote e i finocchi (sia cotti che crudi), le patate bollite, le cimette di broccoli e cavolfiori fatte sbollentare e la bietola rossa.

E così, ecco cosa abbinare alla bagna cauda e la ricetta facile per prepararla light e senza aglio per un pranzo sfizioso.

