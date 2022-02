Spesso ci si ritrova a desiderare qualcosa di buono da mangiare a merenda o a colazione, ma di non avere in casa tutto ciò che serve per preparare un dolce.

Non tutti sanno però, che bastano pochi ingredienti che in genere si hanno sempre in dispensa e in frigorifero per preparare qualcosa di buono e che potrebbe piacere a tutti. A volte bastano 1 uovo, latte e farina.

È questo il caso della ricetta che proponiamo oggi davvero squisita, perché prepareremo delle soffici e morbide brioche realizzate in modo semplice ed in poco tempo. Vediamo come procedere.

Ecco gli ingredienti per l’impasto

a) 180 ml di latte;

b) 8 grammi di lievito secco;

c) 50 grammi di zucchero;

d) 3 cucchiai di olio;

e) 20 grammi di burro;

f) 350 grammi di farina;

g) 1 albume di uovo;

h) sale;

I) zucchero a velo.

Per la crema

a) 40 grammi di zucchero;

b) 1 tuorlo d’uovo;

c) 20 grammi di amido di mais;

d) 250 ml di latte;

e) vaniglia.

Bastano 1 uovo, latte e farina per preparare queste deliziose brioche da far leccare i baffi a grandi e piccini

Procedimento per l’impasto

Versare in una ciotola il latte, lo zucchero e il lievito e amalgamare il tutto girando con un cucchiaio di legno oppure con un frustino.

Aggiungere il burro e i 3 cucchiai di olio e continuare a girare fino a quando il burro sarà sciolto. Aggiungere l’albume d’uovo e girare ancora, poi mettere poco per volta la farina, continuando a mescolare e il pizzico di sale. Incorporare bene la farina agli ingredienti e girare fino a quando il composto si sarà amalgamato. Coprire con una pellicola trasparente per alimenti, poggiare sulla ciotola un panno e lasciare lievitare per un’ora.

Procedimento per la crema

Versare in un pentolino l’amido di mais, il tuorlo d’uovo, il latte e la vaniglia e girare bene. Poggiare il pentolino sul fuoco con fiamma bassa e continuare a girare fino a quando la crema si sarà addensata.

Farla raffreddare trasferirla in un recipiente, e coprirla con della pellicola trasparente.

Dopo aver fatto lievitare per un’ora l’impasto, poggiarlo su una spianatoia e stenderlo con un matterello dandogli una forma rettangolare.

Con un coltello tagliare una decina di striscioline e avvolgere ognuna formando una spirale.

Poggiare ogni spirale sulla teglia precedentemente foderata con carta da forno, e spennellarle con del tuorlo d’uovo diluito con un po’ di latte.

Riempire con la crema una sac a poche munita di punta liscia e sottile, e metterla su ogni spirale disegnandone il verso.

Inserire la teglia nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti.

Trascorso questo tempo togliere le brioche dal forno e spolverizzarle con lo zucchero a velo.