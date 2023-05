Il tessuto chic dell’estate fresco e comodo che ritorna di moda e lo conferma il look di Meghan Markle

Oltre a pantaloni cargo e camicette trasparenti, per essere alla moda quest’estate non potranno mancare nel guardaroba indumenti in lino. Un tessuto che non ci fare mai sfigurare e ideale per ogni occasione e ce lo insegna la straordinaria Meghan Markle.

Siamo agli sgoccioli della primavera e manca meno di un mese all’inizio ufficiale dell’estate. Già in molte località italiane le temperature sono piuttosto alte e possiamo osare un abbigliamento estivo, leggero e alla moda. Le tendenze per la bella stagione sono tantissime e offrono spunti per rimanere comode, ma con stile. Pantaloni cargo e larghi ci permetteranno di passeggiare e svolgere molte attività in modo confortevole, con le gonne lunghe potremo sentirci femminili e fresche. Via libera a camicette trasparenti da abbinare con facilità a molti indumenti e per la sera basterà coprirci con una giacca biker o blazer. Per andare in spiaggia sono funzionali i pantaloncini corti e larghi che scoprono le gambe abbronzate, da abbinare a sandali o sneakers. Abiti midi e lunghi saranno l’elemento jolly da usare per diverse occasioni, più o meno formali, per non patire il caldo e sentirci bellissime a qualsiasi età. Per quanto riguarda le fantasie c’è un ritorno agli elementi floreali, non manca l’animalier, il bianco, colori accesi come il fucsia, verde fluo e arancione.

Il tessuto chic dell’estate fresco e comodo adatto a qualsiasi occasione

Il materiale che è nuovamente di moda, e probabilmente lo è sempre stato, è il lino. Gli articoli d’abbigliamento realizzati con questo tessuto sono tantissimi e potremo scegliere tra una vasta gamma. Sicuramente le camicie rappresentano un classico da abbinare a gonne e pantaloni, monocolore, con disegni geometrici ed anche a fantasia. Nella versione maxi o sagomate, con scollo a V, collo coreano, smanicate, a mezza manica o lunga. Quelle più sobrie dalle tinte nude sono ideali per tutti i giorni o più particolari con dettagli floreali e trasparenze per aperitivi e cene con amici. Ugualmente abiti, vestiti e tuniche saranno la tendenza dell’estate perfette per qualsiasi occasione, da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Impreziositi con stampe, merletti, pizzo e maniche a palloncino per le cerimonie, da abbinare con eleganti sandali gioiello e accessori raffinati. Per outfit più casual potremmo optare per abiti in lino neri, chiari o più esuberanti come i rosso e il viola.

Lo stile impeccabile della duchessa del Sussex

Ad anticipare la moda è proprio la bellissima moglie di Harry, Meghan Markle, indossando a fine aprile il tessuto chic dell’estate fresco e comodo. In occasione dei playoff di basket disputati a Los Angeles, la duchessa del Sussex ha sfoggiato un elegante e raffinato tailleur di lino, blazer e bermuda, color salmone. Meghan lo indossa con una maglia bianca e decolleté color carne. Effettivamente il completo, ed il suo particolare colore, si sposano perfettamente con top chiari, ma anche scuri o a fantasia. Per stare più comode, invece delle pumps, scegliamo sneakers o infradito.