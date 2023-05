Ecco il prodotto finanziario che adesso offre un rendimento del 16,5% nei prossimi 5 anni

Oggi chi ha 50.000 euro sul conto, ma anche un importo diverso, sta perdendo molto denaro. Le opportunità di investimento sicuro e redditizio non mancano, specialmente per chi ha un orizzonte di medio periodo

In un periodo di incertezza economica e di tassi di interesse crescenti, molti risparmiatori si chiedono come investire i propri soldi in modo sicuro e redditizio. Una delle opzioni possibili è quella dei conti di deposito bancari, che offrono una soluzione semplice e conveniente. Sono un’ottima soluzione per chi vuole mettere al riparo il proprio capitale e ottenere una remunerazione garantita nel tempo. Oggi più che mai possono risultare interessanti anche per chi ha un orizzonte di medio periodo, tra 3 e 5 anni. Ovvero coloro che hanno un importo rilevante sul conto e pensano di non utilizzarlo per i prossimi anni.

Cos’è un conto di deposito e come funziona

Un conto di deposito è un prodotto bancario che consente di depositare una somma di denaro per un periodo prestabilito. In cambio la banca offre un interesse in genere fisso. Il conto di deposito è diverso dal conto corrente, in quanto non permette di effettuare operazioni come prelievi, bonifici o pagamenti.

Questo prodotto è in sostanza una forma di risparmio, a volte anche vincolato, che richiede una certa pianificazione. Chi investe in un conto di deposito bancario ha l’intenzione di rinunciare alla liquidità del proprio denaro per un certo lasso di tempo. Esistono diversi tipi di conto di deposito, a seconda della durata, che può andare da pochi mesi a diversi anni, e di un eventuale vincolo. Ma quanto rende investire oggi in questo strumento per 5 anni e perché è conveniente su questo periodo di tempo?

Ecco il prodotto finanziario su cui puntare per i prossimi 5 anni

Investire in conti di deposito a 5 anni può essere una scelta vantaggiosa per diversi motivi. Innanzitutto, si tratta di un investimento sicuro, in quanto il capitale è garantito dalla banca e dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). La tutela copre fino a 100 mila euro per ogni cliente in caso di fallimento dell’istituto. Inoltre, si tratta di un investimento semplice, che non richiede competenze particolari né costi di gestione o commissioni. Infine, si tratta di un investimento redditizio, in quanto i conti di deposito offrono un tasso d’interesse fisso tra i più alti sul mercato.

Ma quanto può rendere investire in un conto di deposito bancario adesso e per un periodo di 60 mesi? Ipotizziamo un risparmiatore medio che abbia sul conto 50.000 euro e non avesse bisogno di questa liquidità per i prossimi 5 anni. Le offerte sono in continua evoluzione ed è possibile che dopo il 15 giugno possano anche lievitare. Infatti in quella data si riunirà la BCE e probabilmente aumenterà nuovamente il tasso di interesse. Al momento la migliore offre un rendimento lordo annuo del 4,75%. A scadenza gli interessi maturati saranno circa 8.270 euro pari al 16,5% totale netto.

Chi potrebbe essere interessato ai conti di deposito a 5 anni

Quindi ecco il prodotto finanziario tra i più interessanti per chi ha una propensione al rischio bassa e deve investire con un orizzonte di 5 anni. Questi prodotti con questa durata sono adatti a chi non ha bisogno nel breve termine del capitale investito. Chi vuole ottenere una rendita sicura e garantita ma nel brevissimo termine, entro 12 mesi, ha diverse soluzioni. Mentre se l’orizzonte è un po’ più lungo, fino a 36 mesi alcuni prodotti finanziari possono essere i più adatti di altri.