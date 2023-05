Attenzione alla carta di credito: 3 cose da sapere assolutamente quando si paga

La carta di credito è uno strumento sempre più importante che consente enormi vantaggi. Occhio però a non sottovalutare alcuni aspetti che potrebbero portarci un bel po’ di problemi.

La lotta al contante e la diffusione dell’e-commerce hanno avvicinato sempre più persone all’utilizzo della moneta elettronica. Avere oggi un conto corrente e utilizzare carte di credito e debito, nonché ogni tipo di strumento tracciabile è ormai diventato normalità. Anche i più affezionati ai soldi contanti hanno capito l’importanza di tali strumenti soprattutto per evitare i tanto temuti controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Nonché per fruire delle agevolazioni fiscali che consentono di portare in detrazione tantissime spese comuni che si sostengono per sé e per la famiglia. Si pensi alle spese mediche per visite specialistiche, per l’assistenza di un familiare, per la scuola e tantissime altre ancora. Pertanto avere un conto corrente è ormai necessario e utilizzare carte di debito e di credito per i nostri pagamenti è estremamente comodo. Infatti possiamo fare acquisti senza dover necessariamente portare dietro denaro contante soprattutto quando si viaggia in Italia o all’estero. Nonostante in quest’ultimo caso la legge ci consenta di superare il limite del contante, le carte di credito sono sicuramente più sicure.

Ecco cosa devi assolutamente conoscere se decidi di utilizzare questo strumento di pagamento

Inoltre, la carta di credito è uno strumento di pagamento molto utile in determinate situazioni. Con tale mezzo possiamo acquistare beni anche senza avere l’immediata disponibilità sul conto corrente. La spesa sostenuta sarà anticipata dall’Istituto di credito e sarà addebitata sul nostro conto successivamente. La banca ai titolari di carta di credito infatti concede un fido, ovvero il limite massimo da poter spendere in un mese. Possono effettuarsi inoltre acquisti online per i quali molti istituti forniscono una password personale da digitare durante l’acquisto, per metterci al riparo da tanti rischi.

Infatti la legge prevede che gli emittenti adottino le misure necessarie per garantire un utilizzo sicuro delle carte. Tuttavia l’utilizzo della carta di credito ci pone spesso davanti a dei rischi. Pertanto nonostante la sua utilità è necessario fare attenzione alla carta di credito e tenere presente diversi rischi. Il primo fra tutti è quello di essere indotti a spendere oltre le nostre capacità e addirittura pagare anche prezzi più elevati rispetto ai pagamenti contanti. Nonché l’uso indebito da parte di terzi a causa di una clonazione, di un furto o uno smarrimento. In questi casi bisognerà agire immediatamente bloccando la carta e sporgendo denuncia.

Attenzione alla carta di credito: 3 cose da sapere assolutamente quando si usa

Quando si decide di ricorrere a tale strumento di pagamento, non bisogna sottovalutare queste 3 regole. Prima di tutto tenere una contabilità delle spese effettuate e dei fondi disponibili sul proprio conto. Prima di procedere agli acquisti valutiamo se ci sono abbastanza fondi per coprire le spese ed evitare sconfinare. In tal modo non dovremo pagare costi aggiuntivi alla tenuta del conto e della carta.

Poi, altro aspetto da non sottovalutare, sono i costi. Valutiamo bene e periodicamente i costi della carta anche e soprattutto in base all’utilizzo che ne facciamo. Infine quando facciamo acquisti su internet, accertiamoci che i siti siano sicuri. Controlliamo l’estratto conto per verificare l’utilizzo corretto della carta e in caso di anomalie o frodi segnaliamolo immediatamente mediante i canali forniti dall’istituto emittente. Blocchiamo la carta, presentiamo denuncia alle autorità e contestiamo l’addebito. In questo modo potremo procedere anche alla richiesta del rimborso dell’operazione fraudolenta all’istituto emittente.