La colazione è, senza ombra di dubbio, il pasto più importante della giornata. Come riportato da uno studio di Humanitas una buona colazione è un momento imprescindibile della nostra dieta, che non dovrebbe mai essere saltato. Svegliarsi al mattino e concedersi del tempo per un pasto sano e nutriente, infatti, apporta notevoli benefici al nostro organismo. Innanzitutto, fornisce al nostro corpo le energie necessarie per affrontare la giornata o almeno fino all’ora di pranzo. Inoltre, la colazione aiuta a mantenere il nostro peso forma, accelerando il metabolismo ed evitando inutili spuntini a metà mattinata.

La colazione gustosa che fa il pieno di potassio e assicura energia e buonumore

Il primo pasto della giornata può diventare anche l’occasione per assicurarsi il giusto apporto di potassio, un minerale essenziale per lo svolgimento di diverse funzioni vitali. Capita, infatti, soprattutto d’estate, quando la sudorazione aumenta con le alte temperature, di disperderne grandi quantità. Ma perché è così importante questo minerale? Per tanti e diversi motivi: aiuta la corretta contrazione dei muscoli, tra cui il cuore, partecipa al regolare funzionamento dei reni, migliora la risposta del sistema nervoso. Assieme al sodio, inoltre, agisce nel prevenire l’accumulo di liquidi. Quelli appena elencati sono solo alcuni dei benefici apportati dal potassio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa succede al nostro corpo quando c’è carenza di potassio?

Quando il nostro organismo non assimila la giusta quantità di potassio, iniziano a comparire dei sintomi molto fastidiosi. Affaticamento, crampi muscolari, aritmia, gonfiore addominale e stipsi: piccoli disturbi che, se sommati a uno stilo di vita disordinato, possono compromettere la quotidianità. E allora meglio correre ai ripari a partire da una colazione gustosa che fa il pieno di potassio e assicura energia e buonumore.

Banane e fiocchi di mais per iniziare la giornata con la giusta grinta

È risaputo che le banane siano tra i frutti più ricchi di potassio. E sono proprio loro le protagoniste di questa colazione che deve comprendere:

una banana matura;

un bicchiere di latte di riso;

una manciata di cereali integrali;

una tazza di the verde.

La banana matura aumenta il senso di sazietà, aiuta il normale funzionamento dell’intestino e fornisce la dose necessaria di glucosio per affrontare con energia la giornata. Il latte di riso, molto più leggero di quello vaccino, e i cereali sono fonte di minerali e fibre, mentre il the verde è un antiossidante. Pochi e semplici gesti che richiedono poco tempo, ma che assicurano la giusta dose di sali minerali e, in particolare, di potassio.

Approfondimento

Basta bere il succo di questo comunissimo frutto per proteggere il cuore e ripulirlo dal colesterolo.