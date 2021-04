L’estate è ormai alle porte. Nonostante sembra che il tempo ci stia tirando dei brutti scherzi ultimamente, sappiamo che le belle giornate sono praticamente arrivate. E, con l’inizio di una nuova stagione, non c’è nulla di meglio che optare per un cambio look. Durante l’estate, infatti, molte di noi hanno bisogno di cambiare qualcosa. E partire dalla nostra chioma è un’ottima opzione. E, se non abbiamo idee, possiamo optare per il taglio di capelli più in voga dell’estate 2021 che ci farà sembrare giovani e davvero di tendenza.

Il boule corto, un taglio che si adatta davvero a tutte

I tagli alla moda sono sempre diversi. Ma questo in particolare è nella lista dei più ricercati. Il boule corto, infatti, ha un fascino unico e, soprattutto, ha una doppia anima che non può non conquistare. Sul davanti, si caratterizza per una frangia grafica e molto voluminosa mentre, sul dietro, si evidenziano dei contorni disegnati davvero particolari. Inoltre, è un’ottima idea per qualsiasi tipo di viso. Infatti, questo taglio segue in modo delicato e preciso le forme del volto.

Ecco tutte le acconciature da provare con questo taglio per seguire l’umore della giornata

Nonostante sia un taglio prevalentemente corto, il boule ci permette di creare diverse acconciature. Per uno stile classico, quando dobbiamo andare a lavoro, per esempio, o a una cena elegante, possiamo optare per il liscio. Basterà piastrare i capelli per ottenere un effetto classic davvero chic. Se invece dovessimo sentirci più sbarazzine e rock, possiamo optare per un’altra acconciatura. Infatti, avremo la possibilità di giocare con il volume che questo taglio regala ai nostri capelli. Delle onde leggere, che travolgono la nostra chioma come un mare in tempesta, saranno perfette.

Insomma, se dovessimo voler cambiare, sappiamo che nella lista delle acconciature più alla moda c’è il boule corto. Potremmo provare, quindi, il taglio di capelli più in voga dell’estate 2021 che ci farà sembrare giovani e davvero di tendenza!

