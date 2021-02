Noi donne spesso ci affidiamo a dei rimedi davvero bizzarri per prenderci cura di noi. Che siano oli naturali fatti in casa per rendere la pelle più luminosa (qui un articolo su come farla) o per altre soluzioni, le proviamo tutte. È bello, infatti, prendersi cura della propria immagine, ma a volte può diventare noioso. Ed è per questo che molte si affidano ad alcuni metodi totalmente anticonvenzionali. Serve anche un po’ di brio nella nostra preparazione! E allora, vediamo perché tantissime donne stanno iniziando ad usare delle calze nei capelli quando li asciugano.

Le calze nei capelli ci doneranno dei ricci perfetti

Sembra incredibile, ma ecco perché tantissime donne stanno iniziando ad usare delle calze nei capelli quando li asciugano. E quando diciamo tantissime non esageriamo. Ci sono ormai migliaia e migliaia di video su TikTok che sponsorizzano questo metodo davvero bizzarro e innovativo! Si sa che i social lanciano le mode, e ora è il momento di questa! Nei tutorial mostrati sulla piattaforma, le donne si arricciano i capelli usando dei calzini lunghi. Vediamo come fare per provare questo particolare rimedio!

Come mettere in pratica la nuova tendenza del web

Questo metodo nasce soprattutto per evitare l’utilizzo della piastra, che spesso rovina i capelli. Dividiamo quindi la nostra chioma umida in due o quattro ciocche differenti, a seconda della grandezza che desideriamo per i nostri boccoli. Ogni sezione, adesso, andrà arrotolata intorno a delle calze. Quando avremo ottenuto dei boccoli che da bagnati ci piacciono, dovremo iniziare ad asciugare con il phon, mantenendolo almeno a 20 centimetri di distanza. Quando i capelli saranno totalmente asciutti, lasciamo i calzini in posa per qualche minuto, così che la piega possa durare. E, dopo poco, sfiliamoli delicatamente. I video mostrano chiaramente come i ricci sono compatti e voluminosi, senza dover ricorrere all’uso della piastra! Sembra geniale!