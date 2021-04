Pasta al forno, cannelloni, timballi, creme per le verdure hanno una cosa in comune: la besciamella. Semplice da preparare e ideale per amalgamare e dare gusto ai piatti della tradizione italiana, questa salsa ha un ulteriore pregio. Può essere conservata a lungo. E sarà un’operazione molto semplice se impariamo come conservare la besciamella per averla sempre fresca con questi semplici trucchetti della nonna.

Come conservarla nel frigorifero

Se abbiamo preparato molta besciamella e abbiamo intenzione di riutilizzarla a breve, il consiglio è quello di metterla nel frigorifero. Qui potrà resistere da due a tre giorni. Attenzione però. Dobbiamo evitare che si formi la pellicina in superficie. Diamo quindi ascolto alle nostre nonne e appena raffreddata appoggiamo sopra la salsa uno strato di pellicola.

Cerchiamo di essere precisi nel coprire la besciamella. Eviteremo così anche la formazione di bolle d’aria e di quei fastidiosi grumi da togliere al momento di riscaldarla.

Impariamo come conservare la besciamella per averla sempre fresca con questi semplici trucchetti della nonna: prepariamola per il freezer

Nel caso in cui volessimo congelare la besciamella e riutilizzarla in un momento successivo dobbiamo munirci di contenitori a chiusura ermetica o di semplici sacchetti gelo. Una volta fredda, la salsa può essere inserita in questi recipienti: chiudiamoli bene per non far entrare l’aria e il gioco è fatto.

A questo punto possiamo tenerla in freezer per massimo due mesi. Per scongelarla e poterla usare sarà sufficiente toglierla dal congelatore qualche ora prima di cucinare. Se la temperatura esterna è molto calda mettiamola per qualche ora in frigo. Altrimenti possiamo anche lasciarla fuori.

Una volta scongelata completamente, la nostra besciamella sarà pronta a essere cucinata. Basteranno mezzo bicchiere di latte e pochi minuti sul fornello in un pentolino antiaderente e avremo una salsa come appena fatta.

