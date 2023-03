Taglio e colore di capelli di Monica Bellucci, ecco il nuovo trend che sta spopolando e come replicarlo, anche senza parrucchiere

Indiscussa icona della bellezza e del fascino, Monica Bellucci non smette di incantare i suoi fan. L’attrice del Belpaese ha scelto di rendere più ricco il suo colore di capelli. Il risultato è subito balzato sui social. Il suo look è già copiatissimo. Vediamo di che si tratta e come replicarlo facilmente.

Con l’arrivo della primavera sono molte le donne che vogliono “svecchiare” il proprio look e osare con qualche stravolgimento, più o meno radicale. Il cambiamento, molto spesso, si traduce in un nuovo taglio di capelli, oppure una nuova colorazione. Come per l’estate scorsa, anche la prossima stagione vedremo dei tagli di capelli corti e sensuali, facili da gestire. Chi, invece, ha i capelli bianchi ma intende sfoggiare un look giovanile, dovrà ricorrere ai tagli che ringiovaniscono il viso in un batter d’occhio.

Novità di questa primavera è il rosso. Una tonalità calda e avvolgente che sta spopolando nell’ultimo periodo, diventando il colore del momento. Ed è proprio questa la nuance scelta da Monica Bellucci per le sue ultime passerelle ad eventi e shooting fotografici. Attenzione, però, perché il rosso più ricercato della stagione non è un semplice rosso. La chioma, nel complesso, appare castana, tuttavia, quei riflessi rossi regalano ai capelli un effetto sfumato, più brillante e avvolgente, pur mantenendo un aspetto del tutto naturale.

Taglio e colore di capelli di Monica Bellucci: a chi stanno bene?

Ovviamente, le donne dai capelli castani sono perfette per questa tipologia di colore, tuttavia, anche il castano chiaro può stupire con queste sfumature più calde e intense. Il rosso, è leggermente accennato e rende i lineamenti più dolci e risalta gli occhi.

Il successo dei capelli dell’attrice sta nella giusta combo tra taglio e colore. La lunghezza dei capelli appare media. Una leggera scalatura e una frangetta ampia che lascia scoperta la zona centrale della fronte incorniciano il viso in modo impeccabile.

Come replicare il look dell’attrice più amata dagli Italiani?

Per avere il taglio e colore di capelli di Monica Bellucci, ovviamente, ricordiamo che la scelta più giusta è sempre quella di affidarsi alle abili mani del parrucchiere. Un professionista del colore saprà sicuramente trovare un giusto equilibrio tra il colore naturale dei capelli e la tinta da utilizzare per ottenere le sfumature migliori. Per chi, invece, vuole sperimentare direttamente da casa, si consigliano delle erbe tintorie o dei tonalizzanti naturali (per un effetto bio e senza additivi chimici), oppure si può ricorrere alla tintura vera e propria.

A titolo di esempio, segnaliamo 3 prodotti, attualmente presenti sul mercato (a prezzi convenienti), che possono soddisfare le nostre esigenze e ricreare lo stile di Monica Bellucci.