Amici 22: a cosa ha rinunciato Malgioglio per Maria De Filippi e i segreti del suo look

Dietro al successo di molte note cantanti italiane si celano raffinati parolieri e compositori. È il caso ad esempio di Mina, che ha compiuto gli anni il 25 marzo, o di Iva Zanicchi e tante altre. Pensiamo a canzoni immortali come L’importante è finire e Testarda io il cui autore è Cristiano Malgioglio. Scopriamo un’importante scelta che ha compiuto di recente.

Cristiano Malgioglio è stato dietro le quinte per tanti anni. Poi si è fatto conoscere anche come cantante, opinionista, conduttore. Come concorrente di reality si è visto nell’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Attualmente è giudice della trasmissione Amici 22 di Maria de Filippi. Proprio sabato ha avuto uno scambio di battute con il ballerino Giofrè. Mentre stava citando interpreti dl Fado e anche Joe Cocker, l’altro giudice è scoppiato a ridere. Malgioglio ha poi smorzato la tensione iniziale con classe, la stessa dell’outfit che ha sfoggiato, giacca smanicata nera e blusa con maniche di velo. Su queste spiccavano petali in 3 D.

Amici 22: a cosa ha rinunciato Malgioglio per fare da giudice

Prima di parlare di alcuni suoi capi iconici scopriamo un retroscena.

Questa sua avventura su Canale 5 ha visto Malgioglio fare una rinuncia importante. L’ha svelata il conduttore Gabriele Corsi durante un’intervista al Fatto quotidiano. Giorno 13 maggio sarebbe in previsione la finale di Amici. In concomitanza ci sarebbe anche quella dell’Eurovision Song Contest. In questi anni Malgioglio e Corsi hanno commentato in maniera competente e anche divertente la seguitissima manifestazione canora. Quest’anno il cantante e paroliere ha compiuto una scelta importante, ha rinunciato all’incarico, preferendo l’esperienza ad Amici. Chi affiancherà quindi Corsi? Sarà proprio lui a svelarlo a Stasera c’è Cattelan giorno 28 marzo.

Per quanto riguarda il look, spesso in giro per la città di Milano la zia Malgy indossa una maglia a maniche lunghe o corte. Può essere a tinta unita oppure con una stampa sotto una giacca.

Gli outfit irrinunciabili

Malgioglio è stato tra i primi a indossare una gonna sopra i pantaloni. La sua classe sta nello sceglierla con qualcosa che richiami il capospalla. In inverno un altro abbinamento è quello con una maxi sciarpa di tessuto rasato appoggiata su una spalla.

Alla giacca alterna una specie di kimono leggero colorato. In estate per rilassarsi mette pantaloncini di lunghezza media e una maglietta, preferibilmente nera. Per quanto riguarda le serate importanti, giacca e pantaloni eleganti possono essere dai più classici a quelli con ricami colorati che spiccano sul nero. Non mancano nel suo guardaroba anche spezzati con capispalla dai colori sgargianti e luccicanti.

Amici 22: a cosa ha rinunciato Malgioglio quindi è ormai noto. Lo è meno il motivo per cui indossa occhiali e guanti. Rotondi, squadrati, a goccia, stile anni ’50, con lenti nere o blu, gli occhiali sono un altro accessorio inseparabile di Malgioglio. Purtroppo sembra che li indossi per necessità. Il noto paroliere sarebbe molto sensibile alla luce e forse avrebbe altri fastidi. Anche i guantini fanno sempre parte del suo look. Forse tutto è nato nel 2015. Per esibirsi in uno show di Piero Chiambretti il suo assistente si racconta che gli procurò dei guanti comprati in un negozio cinese. Malgioglio pare che ebbe una forte reazione cutanea e dovette correre dal dermatologo.