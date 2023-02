Bastano 2 ingredienti naturali per capelli perfettamente lisci e setosi: basta spendere sempre così tanti soldi dal parrucchiere!

Per avere capelli dritti e lisci come seta non serve andare dal parrucchiere tutte le settimane o stressare i capelli con piastra e trattamenti invasivi. In questo articolo vedremo come preparare in casa una maschera lisciante utilizzando pochi ed economici ingredienti.

Avere i capelli lisci è il sogno di tante. Nessuno è soddisfatto al 100% del proprio aspetto fisico. Su noi stessi siamo sempre molto critici e spesso notiamo addirittura difetti che neppure esistono o che, comunque, sono davvero minimi e quasi impercettibili. In fatto di capelli, da tempo immemore, chi li ha lisci vorrebbe sfoggiare una folta chioma leonina piena di ricci e boccoli; al contrario, chi ne ha tanti e ricci, li vorrebbe dritti come spaghetti. Lo stesso vale per il colore. D’altra parte, se così non fosse, non esisterebbero tinture e decolorazioni, così come pure svariate tecniche, dai colpi di sole al più moderno effetto shatush.

Tornando alla texture dei capelli, le fanatiche del perfettamente liscio sono sempre alle prese con spazzola, phon e piastra. Per non dover fare una messa in piega lunga e laboriosa ogni volta che si fa lo shampoo, molte ricorrono anche a trattamenti invasivi come la stiratura chimica e quella con la cheratina. Si tratta di tecniche invasive che, sicuramente, danneggiano il capello. Senza poi dimenticare che ogni trattamento in salone ha un costo. Nelle prossime righe andremo a svelare come ottenere una chioma bella liscia senza dover per forza ricorrere al parrucchiere.

Bastano 2 ingredienti naturali per capelli perfettamente lisci e setosi

Prepariamo il nostro composto lisciante.

Ingredienti:

500 ml di acqua ;

; 2 cucchiaini di olio EVO ;

; 2 cucchiai di farina di riso.

Mettere a bollire l’acqua ed aggiungere la farina di riso. Mescolare di continuo per un’ora fino a quando non si otterrà un composto bianco e di consistenza morbida. Versarlo in un barattolo sterilizzato o una ciotola ben pulita e attendere che si raffreddi. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, unire al composto i 2 cucchiaini di olio e mescolare fino ad un completo amalgama.

A questo punto, il super lisciante naturale è pronto. Utilizzando un pennellino, distribuire il prodotto in maniera uniforme ed omogenea su ogni ciocca, cominciando dalla radice e arrivando fino alle punte. Far riposare un’ora e anche di più per un effetto ancora più potente. Procedere poi con il lavaggio usando uno shampoo alla cheratina. L’ideale sarebbe ripetere il trattamento una volta alla settimana. Fin dalla prima applicazione, noteremo subito capelli lisci, più luminosi e anche sani.

L’elevato potere nutriente di questo prodotto lisciante fatto in casa

Dunque, bastano 2 ingredienti naturali per capelli perfettamente lisci e setosi. Ma non è ancora finita. Questo composto naturale, infatti, ha proprietà altamente nutrienti per i nostri capelli. La farina di riso nutre il capello in profondità, donandogli i nutrimenti necessari per l’idratazione.

Dal canto suo, invece, l’olio EVO è un alimento fondamentale per la salute di tutto l’organismo, pelle e capelli in primis. Volendo, in alternativa all’olio EVO, è possibile usare anche l’olio di jojoba o quello di cocco.