I fiori primaverili perfetti per il giardino di aprile? Quelli preferiti da Michelle Obama e sono facilissimi da coltivare

Aprile è un mese importantissimo per il giardino. Sono proprio questi i giorni in cui scegliamo le piante da coltivare che ci accompagneranno fino all’estate. Le possibilità e le specie sono tantissime, ma quella che stiamo per scoprire ha una grande marcia in più. Lo garantisce Michelle Obama.

Avere un giardino fiorito e ben curato è il miglior modo per salutare la bella stagione e accogliere gli ospiti. C’è solo un piccolissimo problema. In natura esistono talmente tante specie di piante e fiori che è difficilissimo scegliere quale iniziare a coltivare. Alcune di esse sono addirittura pericolosissime sia per l’uomo che per gli animali domestici. È il momento quindi di fare chiarezza e di scoprire i fiori primaverili perfetti per il giardino di aprile. Il suggerimento arriva direttamente da una delle donne più stimate al Mondo con una grande passione per il giardinaggio: Michelle Obama.

Qual è la pianta preferita da Michelle Obama?

In Italia abbiamo un rapporto molto particolare con il colore viola. Il viola viene spesso associato al lutto e alla paura. Ed è un vero peccato, perché esistono fiori viola non solo spettacolari, ma anche utilissimi per scacciare gli insetti.

Sicuramente non crede in queste superstizioni Michelle Obama. Il motivo? I suoi fiori preferiti sono i lisianthus viola, una delle piante più eleganti, profumate e spettacolari presenti in natura. E prepariamo gli attrezzi da giardino perché stiamo per scoprire come coltivarli facilmente nel nostro angolo verde. Questo è il migliore momento dell’anno per farlo.

Come coltivare il lisianthus viola

I fiori di lisianthus sono una delle scelte preferite dei fiorai per le composizioni e i bouquet. Ma soprattutto vengono prodotti da una pianta che ama i climi temperati. Ovvero proprio quelli del nostro Paese. In più, coltivarla è davvero semplicissimo. Il primo consiglio è quello di acquistare piante con fiori viola già formate. L’unico inconveniente del lisianthus è che richiede molto tempo per arrivare alla prima fioritura.

Scelta la pianta, sarà sufficiente piazzarla in un terreno umido, drenante e ricco di sostanze organiche e il gioco è fatto. Pochissimi problemi anche per quanto riguarda l’annaffiatura. Ci basterà garantire la quantità d’acqua necessaria a mantenere il terreno umido senza esagerare nei mesi caldi. In autunno e inverno potremmo accontentarci dell’acqua piovana.

I fiori primaverili perfetti per il giardino di aprile: come si cura il lisianthus

Abbiamo piazzato il nostro splendido lisianthus nella zona soleggiata del giardino, abbiamo scelto il terreno giusto e annaffiato. Ma come curare la pianta per avere fioriture bellissime e prolungate? Un trucco intelligente è quello di inserire dei supporti in legno nel terreno. Ci permetterà di avere uno sviluppo solido degli steli.

Per la fioritura, invece, possiamo utilizzare una volta al mese un comune fertilizzante con prevalenza di potassio. Le ultime attenzioni dovremo darle alla protezione da acari, parassiti e insetti. Per questo potrebbe rivelarsi utilissimo un prodotto naturale fai da te a base di piretro o olio di Neem da nebulizzare su fiori e foglie.