Chi pensa che per avere dei bei capelli si debbano trascorrere ore infinte davanti allo specchio si sbaglia di grosso. Quante volte trascuriamo la nostra acconciatura per mancanza di tempo e pazienza? È proprio questo il filo rosso che collega i tagli più in voga dell’estate a quelli che lo saranno in questo prossimo autunno e inverno.

Tutto è partito dai tagli estivi più sbarazzini, come quello che sta spopolando in questa estate e che sta bene a chiunque. E chiuderemo il cerchio con un taglio ancora più comodo e portabilissimo da chiunque, soprattutto da chi non ama perder troppo tempo dietro ai propri capelli.

Oltretutto le passerelle ci hanno dato ragione, visto che anche re Giorgio Armani l’ha scelto come taglio per le modelle di uno dei sue ultime sfilate. Scopriamolo insieme e liberiamoci dagli stereotipi.

Il taglio di capelli che spopolerà questo autunno inverno è perfetto per chi ha poco tempo da dedicare al look

Questo è l’anno della rivincita di chi non ama imbellettarsi ore e ore davanti allo specchio. Il sole e il caldo rendono ancora più difficile l’utilizzo di phon e piastra. Il risultato è che, la maggior parte delle volte, preferiamo lasciare asciugare i capelli al sole e vento.

I capelli lasciati al naturale sono davvero bellissimi, soprattutto perché ci permettono di restare, almeno con la testa, in vacanza. E, in un certo senso, è esattamente questo il tratto caratterizzante del taglio di capelli che spopolerà nella prossima stagione.

Riga in mezzo

È proprio questa la tendenza moda per capelli dell’autunno inverno 2021. I tagli con la riga in mezzo sono i più contemporanei in assoluto, e si adattano benissimo a tutte le lunghezze. Hanno già colpito parecchi vip di casa nostra, come la bellissima cantante Gaia Gozzi che ha fatto della sua chioma perfettamente speculare il suo maggiore segno distintivo.

Capelli lunghi, medi e corti

La massima espressione della riga in mezzo è rappresentata dal caschetto corto, il taglio più versatile in assoluto. È perfetto sia liscio che mosso, e dà carattere anche al viso più comune.

La riga in mezzo, però, sta benissimo anche con un taglio medio o lungo, per un’apparenza naturale ma sempre perfetta. In questo modo seguiremo il naturale andamento del capello, senza perdere troppo tempo davanti allo specchio. Ecco perché “naturale” coincide con “bello”, ed ecco perché il taglio di capelli che spopolerà questo autunno inverno è perfetto per chi ha poco tempo da dedicare al look.

Il consiglio dell’esperto

Quest’anno torna la moda per capelli anni ’50, ’60 e ’70: fasce vintage e accessori colorati che abbelliscono qualsiasi acconciatura. Grazie a questi piccoli accessori ci sentiremo davvero perfette in ogni occasione.

