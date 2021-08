La colazione perfetta è il pasto più importante della giornata. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Ed è proprio così, la colazione è uno dei 3 pasti principali, nonché il primo passo per rifornire l’organismo dell’energia necessaria per affrontare al meglio la nuova giornata.

Chiunque decida di saltare la colazione per pigrizia, mancanza di tempo o, peggio, perché in questo modo pensa di dimagrire, si sbaglia di grosso. Anzi, quasi sicuramente otterrà l’effetto contrario.

La colazione risveglia il metabolismo, e riduce la sensazione di fame.

Per questo è importante farla tutti i giorni in modo corretto. L’importante è non abbuffarsi e seguire i consigli che seguono per rimanere sempre in forma.

Pochi conoscono i 3 segreti della colazione perfetta per restare in forma in poche mosse

La prima cosa a cui fare attenzione è la scelta del latte. Come riporta il sito dell’Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), sostituire il latte di mucca con altri tipi di latte non è la soluzione per dimagrire. Infatti 200 ml di latte vaccino pastorizzato intero dà un apporto di 130 kcal, mentre quello di capra 152 kcal e quello di pecora 206. Con il latte parzialmente scremato, invece, il discorso cambia: infatti 200 ml apporterebbero 92 kcal, e la differenza sarebbe già evidente.

Attenzione ai succhi di frutta

La maggior parte dei succhi di frutta sono ricchi di zucchero. Per questo, se proprio non possiamo farne a meno, cerchiamo di scegliere quelli senza zuccheri aggiunti. L’alternativa migliore, però, resta sempre quella di mangiare un frutto con la buccia, rigorosamente ben lavata. In questo modo saremo sicuri di mangiare realmente solo la parte buona della frutta.

L’eterno dilemma dello zucchero

Lo zucchero è spesso demonizzato, soprattutto se si parla di dieta. In realtà basterebbe moderarne l’utilizzo, in base alle nostre caratteristiche fisiche e alle linee guida imposte dal nutrizionista.

Per eliminare le calorie dello zucchero, una buona idea sarebbe utilizzare i dolcificanti, senza superare, però, le 5/8 dosi giornaliere.

I cereali, croce e delizia

Chi pensa che mangiare cereali sia garanzia di dimagrimento fa un errore. Anche quando mangiamo i cereali, è importante non eccedere, altrimenti si otterrà l’effetto contrario di quello sperato.

Inoltre la scelta ideale è consumare cereali integrali, e soprattutto quelli al naturale senza zuccheri che, indicativamente, garantiscono il 15% di calorie in meno. Sembrano banalità, eppure in pochi conoscono i 3 segreti della colazione perfetta per restare in forma in poche mosse.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi dieta è opportuno consultare uno specialista che saprà indirizzarci nella direzione migliore.

